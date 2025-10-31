MIZYU¡¢RIN¡¢SUZUKA¡¢KANON¤«¤é¤Ê¤ë4¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡×¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥ºLOCKS!¡×¡ÊËè·îÂè4½µÌÜ ·îÍË¡ÁÌÚÍË22:15º¢¡ÁÊüÁ÷¡Ë¡£10·î27Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃµÄå!¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡×ÆÃÌ¿¶ÉÄ¹½¢Ç¤¤È¾ÅÆîÇµÉ÷¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡Êº¸¤«¤é¡Ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ÎKANON¡¢RIN



¡½¡½¡ÖÃµÄå!¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡×ÆÃÌ¿¶ÉÄ¹¤Ë½¢Ç¤

RIN¡§¤½¤·¤Æ²æ¡¹¡¢¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤¬¡ÖÃµÄå!¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡×ÆÃÌ¿¶ÉÄ¹¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£Arigato¡ª

KANON¡§Arigato¡ª



KANON¡§ÆÃÌ¿¶ÉÄ¹¤ò¥°¥ë¡¼¥×¤¬Ì³¤á¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£

RIN¡§¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Í¡£

KANON¡§¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡£

RIN¡§³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¾®¤µ¤ÊÃË¤Î»Ò¤¬¡¢¸æ¿Ø¾èÂÀ¸Ý¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÂÀ¸Ý¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤­¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¡¢µ´¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÂÀ¸Ý¤òÃ¡¤±¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤È¤«¡£

KANON¡§¤¢¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡© ¤È¤«»×¤Ã¤¿¡£

RIN¡§³Î¤«¤Ë¤Í¡£¼ÂºÝ¤ËÀÎ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤ó¤Í¡¢¿Í´ÖÂÀ¸Ý¡£»ä¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¿Í´ÖÂÀ¸Ý¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢RIN¤ÈKANON¤ÈMIZYU¤ÎÇØÃæ¤òSUZUKA¤¬Á´ÎÏ¤ÇÃ¡¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÃ¡¤¯¾ì½ê¤¬Æ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤ª¿¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é·«¤ê¹­¤²¤Æ¤¤¤¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¡¢½é¤á¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤­¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤è¤Í¡£

KANON¡§·ë¹½³¤³°¤Ç¤ÏÍ¯¤¯¤È¤¤¤¦¡ª Í¯¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª

RIN¡§THEÆüËÜ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Îò»Ë¤òÂÎ¤Ç¹ï¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿²æ¡¹¤Ç¤·¤¿¡£

KANON¡§¤½¤¦¤¤¤¦»²¹Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¡¢Arigato¡ª

RIN¡§Arigato¡ª

¡½¡½¾ÅÆîÇµÉ÷¤Î¥é¥¤¥Ö¡÷¹Ã»Ò±à¤Ë»²²Ã·èÄê

KANON¡§¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¶á¤Î»ä¤¿¤Á¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢¿¶¤êÉÕ¤±¤ÎÀ©ºî¤ò¤È¤Ë¤«¤¯¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¾ÅÆîÇµÉ÷¤µ¤ó¤È¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤Î³Ú¶Ê¡ÖÀÄ½Õ±Ê±ó¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª

RIN¡§Arigato¡ª



KANON¡§¤Ç¡¢¾ÅÆîÇµÉ÷¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬¹Ã»Ò±à¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤â½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª Arigato¡ª

RIN¡§Arigato¡ª ¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¥é¥¤¥Ö¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤è¤Í¡¢Âç¤­¤¤¡£¼ÂºÝ¤ËÂ­¤ò±¿¤ó¤À¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¹â¹»Ìîµå¤È¤«¤Ç¤¹¤´¤¤Ç®·ì¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¡£¡ÖÀÄ½Õ±Ê±ó¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶Ê¤È¥Ù¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¡ª

KANON¡§¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤è¤Í¡£¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤òº£ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¡¢¿ÞÌÌ¤ò¸«¤¿¤é¤Í¡¢²£¤¬¹­¤¹¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¤«¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£

¤Ç¡¢¾ÅÆîÇµÉ÷¤µ¤ó¤Ã¤ÆÍÙ¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡© ¤Ç¤â¥ê¥Ï¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤Í¡¢SHOCK EYE¤µ¤ó¤¬¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡£¤¢¤È¤Ï¤Í¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¿¶¤êÉÕ¤±¤ò°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡© ¤À¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤ì¤â³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¤È¡£

RIN¡§³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£¾ÅÆîÇµÉ÷¤µ¤ó¡¢Arigato¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª

KANON¡§Arigato¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª



¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ÎKANON




