※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

助産師・みくの名前がテレビのアカウントに表示されたことで、妻はすべてを悟る。夫の外出の増加、2人分のレシート、偶然では済まされない証拠の数々。その時、何も知らない夫が「ただいま」と笑顔で帰宅したのだった。



夫が帰宅し流れる気まずい空気追及！証拠写真も準備済み…？気まずい空気の真っただ中に上機嫌で帰宅した夫。一瞬で異変を察知し顔色を変えました。「奥様が高熱の時、あなたはどちらに？」と尋ねると夫は“ほら写真もありますけど？”とドヤ顔でスマホを出してきました。今回もアリバイ工作済みのようです。そんな夫に課長は「この写真本当ですか？」と切り込みます。何か気づいたのでしょうか!?(ぽん子)