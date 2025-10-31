１１月１日に行われる京都競馬の平場レースから、オススメ馬をピックアップする。記者の現場取材で陣営から好感触を得た３頭が、好走する可能性は高い！？

【１Ｒ ２歳未勝利・ダート１２００メートル＝１３頭立て】

（１０）モンスエのデビュー戦はいったん完全に抜け出したが、最後は脚が上がってしまい５着。それでも０秒２差と大きく負けていない。高橋一調教師は「緩いなかであれだけ走れた。１回使って締まったし、距離短縮で」と期待する。

【２Ｒ ２歳未勝利・芝１２００メートル＝１２頭立て】

デビュー戦で４着も、（７）ハヤテノオジョーの能力を感じ取った鮫島駿。自身は騎乗していないが、２か月半ぶりの前走６着を「意外だった」と振り返る。ひと叩きされた今回は中間の気配も上昇。「もっとやれても」と変わり身を見込む。

【６Ｒ ２歳新馬・ダート１８００メートル＝１６頭立て】

（３）マカロンブルーの１週前追い切りは栗東・ＣＷコースでラスト１ハロン１１秒４（６ハロン８４秒２）で鋭く伸び、２馬身半追走した相手に１馬身先着。騎乗した田口は「動きは水準。気もいいのでリズム良く運べれば」と手応えを示す。