21:00

南アフリカ貿易収支（9月）

予想 N/A 前回 40.0億ランド



ブラジル雇用統計（9月）

予想 N/A 前回 5.6%（失業率)



21:30

カナダ実質GDP（8月）

予想 0.0% 前回 0.2%（前月比)

予想 0.9% 前回 0.9%（前年比)



22:30

ローガン・ダラス連銀総裁、会議出席（質疑応答なし）



22:45

米シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（10月）

予想 41.8 前回 40.6



1日

1:00

ハマック・クリーブランド連銀総裁、ボスティック・アトランタ連銀総裁、討論会出席





米主要企業決算

シェブロン、エクソンモービル、アッヴィ



11月２日から米国市場は冬時間へ移行（※経済統計発表が1時間遅くなる）



※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性

※予定は変更されることがあります。

