ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
南アフリカ貿易収支（9月）
予想 N/A 前回 40.0億ランド
ブラジル雇用統計（9月）
予想 N/A 前回 5.6%（失業率)
21:30
カナダ実質GDP（8月）
予想 0.0% 前回 0.2%（前月比)
予想 0.9% 前回 0.9%（前年比)
22:30
ローガン・ダラス連銀総裁、会議出席（質疑応答なし）
22:45
米シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（10月）
予想 41.8 前回 40.6
1日
1:00
ハマック・クリーブランド連銀総裁、ボスティック・アトランタ連銀総裁、討論会出席
米主要企業決算
シェブロン、エクソンモービル、アッヴィ
11月２日から米国市場は冬時間へ移行（※経済統計発表が1時間遅くなる）
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更されることがあります。
