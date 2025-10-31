21:00
南アフリカ貿易収支（9月）
予想　N/A　前回　40.0億ランド

ブラジル雇用統計（9月）
予想　N/A　前回　5.6%（失業率)

21:30
カナダ実質GDP（8月）
予想　0.0%　前回　0.2%（前月比)
予想　0.9%　前回　0.9%（前年比)

22:30　
ローガン・ダラス連銀総裁、会議出席（質疑応答なし）

22:45
米シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（10月）
予想　41.8　前回　40.6

1日
1:00　
ハマック・クリーブランド連銀総裁、ボスティック・アトランタ連銀総裁、討論会出席


米主要企業決算
シェブロン、エクソンモービル、アッヴィ

11月２日から米国市場は冬時間へ移行（※経済統計発表が1時間遅くなる）

※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更されることがあります。