今週１０月２９、３０日の美浦・坂路タイムのベスト１０は以下の通り。最速は３０日のコラソンビートで５１秒２。１１月２日の東京１１Ｒ（天皇賞・秋）に出走するコスモキュランダも、２９日に５１秒９の好タイムを出した。

【２９日・美浦】８００メートル

〈１〉メイクアスナッチ ５１秒４

〈１〉マリノトニトゥルス ５１秒４

〈３〉ベストミーエヴァー（東京１２Ｒ） ５１秒７

〈４〉コスモキュランダ（天皇賞・秋） ５１秒９

〈５〉ルヴァレドクール ５２秒０

〈６〉エリカカリーナ ５２秒３

〈７〉マーゴットリック ５２秒５

〈８〉キープサインオン ５２秒６

〈９〉コーカサスゴールド ５２秒８

〈９〉アンクエンチャブル ５２秒８

〈９〉ロジウムエポック（東京１２Ｒ） ５２秒８

【馬場】良馬場で時計は水準。

【３０日】８００メートル

〈１〉コラソンビート ５１秒２

〈２〉ショウナンアビアス ５２秒２

〈３〉ウインラファーガ ５２秒４

〈４〉ソールオリエンス（天皇賞・秋） ５２秒５

〈５〉キングスメッセージ ５２秒８

〈６〉サレジオ ５３秒０

〈６〉カフェニクス ５３秒０

〈８〉サヨノジャンボリー ５３秒１

〈８〉タニセンドリーム ５３秒１

〈１０〉マスカレードボール（天皇賞・秋） ５３秒２

〈１０〉ラブソング ５３秒２

〈１０〉トーアジョウトウ ５３秒２

【馬場】前日と特に変わらず。