『NN4444』『〇〇式』を手掛けた気鋭の映画レーベル「NOTHING NEW」と、累計約４万人を動員した「視える人には視える展」の制作陣が手掛ける「視てはいけない絵画展」が東京・銀座にて開催されることが決定した。期間は11月28日(金)〜12月28日(日)。

「視てはいけない絵画展」は、視ることで恐怖が侵蝕する絵画展。“目”を直接視ることが禁止されている絵画や、真相を知ってはいけない絵画など、さまざまな”視てはいけない”理由が付されている絵画を展示する。鑑賞者は自己責任で鑑賞することになる。なお、「※本展示の内容は、すべてが真実とは限りません」と注意書きがなされているので、信じすぎて自分を呪いにかけないように……。

展示する絵画の監修には、「視える人には見える展」から引き続いて、霊視芸人のシークエンスはやとも、霊能力者のMiyoshi（みよし）が参加する。

「視てはいけない絵画展」

開催期間：2025年11月28日(金)〜12月28日(日)

開催会場：東急プラザ銀座 6F特設会場

入場料金：平日￥2,000（税込）／土日祝￥2,300（税込）

https://d.pass-store.jp/pages/mitehaikenai