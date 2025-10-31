©武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会

「“サンフェス”人質にとるなんて、ひどいと思う」

「今までのうちらの伝統、全無視じゃん」

各パートのリーダーたちが話し合う会議、通称“パーリー会議”では、新任顧問の滝先生（CV：櫻井孝宏）に対する不満ばかり。

来週の合奏で納得のいくクオリティでなければ、“サンフェス”には出場しない。それが、滝先生の結論なのだ。

そんな滝先生が、練習の最初に指示したのは

「皆さん、体操着に着替えてください」

吹奏楽部なのに体操着!?

そのうえ、全速力で1周走ったらすぐ吹くですって!?

ティッシュに息を吹きかけ、10分間落とさなかったら楽器を持ってOKゲーム……などなど、初めての“謎トレーニング”ばかり。

さらに、基礎の基礎を徹底的に繰り返す滝先生の練習法に「つまんない」ともやもやする部員たちも……。

「フルート持ったまま、泣いてたな」

「わりとスポ根だよな、吹奏楽部」

廊下ですれ違ったバスケ部員の話を聞きつけ、こっそりフルートのパート練習を覗きに行った久美子（CV：黒沢ともよ）と葉月（CV：朝井彩加）。

彼女たちが見た光景は、泣き続ける先輩へ冷静に正論を伝える滝先生の姿だった。

帰り道、久美子は幼馴染の塚本秀一（CV：石谷春貴）に「話があるんだよ。高坂のことなんだけどさ」と声をかけられる。

高坂麗奈（CV：安済知佳）は、どうやらトランペットパートの先輩に目をつけられているらしい。

「いい先生なら、そういうところもうまくフォローしてくれるんだろうけど。あの先生、吹奏楽部の顧問するのも初めてらしいし。ずっと同じ練習させるし、強引だし、指導力があるかって言ったら……」

と続きを言いかけた秀一の言葉に

「あるに決まってるでしょ！ 言っとくけど、滝先生すごい人だから。バカにしたら許さないから！」

と、背後から現れた麗奈がかぶせてきて---。

10月25日深夜に放送された『響け！ユーフォニアム』（ABCテレビ）では、滝先生の熱血指導に対し、徐々に変化を見せ始める部員たちが描かれている。はたして、その合奏の成果はいかに！

吹奏楽未経験者にとっては、新たな発見があり、ちょっと音楽知識が深まる第4話。季節はすっかり、芸術の秋。学術としての「音楽」も楽しんでみては？

第４話をはじめ、これまでのお話も無料配信動画サービスTVerで見逃し配信中！