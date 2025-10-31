吹奏楽部なのにジャージで全力疾走？ “スポ根”滝先生の熱血指導が変えたものは---『響け！ユーフォニアム』第４話
「“サンフェス”人質にとるなんて、ひどいと思う」
「今までのうちらの伝統、全無視じゃん」
各パートのリーダーたちが話し合う会議、通称“パーリー会議”では、新任顧問の滝先生（CV：櫻井孝宏）に対する不満ばかり。©武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会
来週の合奏で納得のいくクオリティでなければ、“サンフェス”には出場しない。それが、滝先生の結論なのだ。
そんな滝先生が、練習の最初に指示したのは
「皆さん、体操着に着替えてください」©武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会
吹奏楽部なのに体操着!?
そのうえ、全速力で1周走ったらすぐ吹くですって!?
ティッシュに息を吹きかけ、10分間落とさなかったら楽器を持ってOKゲーム……などなど、初めての“謎トレーニング”ばかり。©武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会
さらに、基礎の基礎を徹底的に繰り返す滝先生の練習法に「つまんない」ともやもやする部員たちも……。©武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会
「フルート持ったまま、泣いてたな」
「わりとスポ根だよな、吹奏楽部」
廊下ですれ違ったバスケ部員の話を聞きつけ、こっそりフルートのパート練習を覗きに行った久美子（CV：黒沢ともよ）と葉月（CV：朝井彩加）。
彼女たちが見た光景は、泣き続ける先輩へ冷静に正論を伝える滝先生の姿だった。©武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会
帰り道、久美子は幼馴染の塚本秀一（CV：石谷春貴）に「話があるんだよ。高坂のことなんだけどさ」と声をかけられる。
高坂麗奈（CV：安済知佳）は、どうやらトランペットパートの先輩に目をつけられているらしい。
「いい先生なら、そういうところもうまくフォローしてくれるんだろうけど。あの先生、吹奏楽部の顧問するのも初めてらしいし。ずっと同じ練習させるし、強引だし、指導力があるかって言ったら……」
と続きを言いかけた秀一の言葉に
「あるに決まってるでしょ！ 言っとくけど、滝先生すごい人だから。バカにしたら許さないから！」©武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会
と、背後から現れた麗奈がかぶせてきて---。
10月25日深夜に放送された『響け！ユーフォニアム』（ABCテレビ）では、滝先生の熱血指導に対し、徐々に変化を見せ始める部員たちが描かれている。はたして、その合奏の成果はいかに！©武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会
吹奏楽未経験者にとっては、新たな発見があり、ちょっと音楽知識が深まる第4話。季節はすっかり、芸術の秋。学術としての「音楽」も楽しんでみては？
第４話をはじめ、これまでのお話も無料配信動画サービスTVerで見逃し配信中！