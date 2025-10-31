予備校講師でタレントの林修（60）が31日、東京都世田谷区の東京都市大学等々力中学校・高等学校で「〜受験生切り替え応援プロジェクト 記念イベント〜Red Bull Juken Club presents『切り替える翼』」に出席した。タレントとして初めて同社のCMカートゥーンに起用され、キャンペーンの一環として企画された。

受験を控えた高校3年生の前で、学校生活と受験勉強の切り替えなどについて特別講義を実施。「睡眠時間を削って成果を出す。これだけはおすすめしない。僕は今年60歳なんですけれども、『俺は寝なくても大丈夫なんだよ、いざとなったら徹夜でいける』と言っていた同級生はかなりの確率で倒れています。本当のショートスリーパーなんてほぼいない。科学的に証明されています」と自身の経験を交え睡眠の大切さを説いた。

9月に還暦となり「健康第一ですね。そのためには飲み過ぎないことですね」と自身の健康管理も誓った。「寒くなり体調を崩すことも増えてくる。体調管理も一科目だと思って、本番でベストの体調で受けられるように努力してください」と受験生にも呼びかけた。

パリ五輪スポーツクライミング男子複合銀メダリストの安楽宙斗（18）ともトークを行い、2人で学生の相談にも応じた。何をやってもうまくいかない時の切り替え方を聞かれると安楽は「うまくいかない時は方法が間違っていることが多いのでやり方から見直してみる」と回答。あまりの素晴らしさに林を「ちょっと（回答を）出すのが恥ずかしい」と尻込みさせた。

イベント終了後、林は「きちんと言語化できることが競技の素晴らしさにもつながっていると再認識した」と18歳とは思えない安楽の言語能力を改めて絶賛した。