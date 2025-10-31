Image: 小暮ひさのり

Siri、頭をよくしてあげよう。

iPhoneのアシスタントとして、僕らと長年一緒に過ごしている「Siri」。WWDC 24で発表されたSiriは、アプリを横断して調べ物をしてくれたり、画面の状態からやるべきことを考えられたり…、といったようにApple Intelligenceに統合されてとっても賢い子！

…になるはずだったのですが、結局2025年になってもフル機能は使えていません。

ChatGPTやGoogle（グーグル）のGeminiなど、他社のAIアシスタントがグングン賢くなって、できることも増えている中で、Apple（アップル）は一歩・ニ歩遅れをとっている状態が続いているのが現状ですね。

しかし、ここにきてちょっと朗報です。

Apple（アップル）のティム・クックCEOが、メディアへのインタビューにて「パーソナライズが進んだSiriは、来年中にリリース予定」だと語ったそうな。

これまでのウワサだと2026年春になるのでは？という予想もあるので、順当にいけば3月のiOS 26.4あたりで一部機能が実装される可能性もありますねー。ついに、ファンタジーだった賢いSiriが、本当のアシスタントとしてやってくる…のか？

Siri頼むよぉ〜。そろそろ賢くなっておくれ。

Source: MacRumors, CNBC