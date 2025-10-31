YouTube登録者数622万人！3DCGアニメ『Spookiz（スプーキッズ）』世界中が待ち望んだ新シーズンがスタート

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

世界で人気のキャラクター・アニメーションコンテンツ『Spookiz』（読み：スプーキッズ）が、約5年ぶりとなる新シーズン『Spookiz -Monsters Awakening-』のEpisode 1を公開した。

■モンスターの真の力をよみがえらせるためテング探しの旅へ

Spookizは、作品発表の基盤となっているYouTubeアカウント登録者数622万人（10月30日現在）、総再生回数32億回超え（10月30日現在）を誇る世界中にファンを持つ3DCGアニメーション。

セリフのない非言語かつ1～3分の短尺のアニメーションとして、アメリカをはじめとして、日本を含むアジア、中南米、ヨーロッパなど世界中で絶大な人気を誇っている。

そんなSpookizが10月31日に、約5年ぶりに新シーズンをスタートさせ、Episode 1「Where Are We…?」が公開となった。

これまでは、とある学校にて人間から隠れながらも楽しく日常を過ごしていたSpookizたち。先日公開されたプロローグでは、復讐心にかられたモンスターハンターに狙われてしまい、モンスターとしての真の力をよみがえらせるための導きを求めテング探しの旅が始まったことが明かされたが、Episode 1では、海辺に漂着したドラキュラのCulaと、幼子の姿のままである鬼のKebiの姿が。彼らは、モンスターの真の力を呼び起こすことができるのか？

『Spookiz -Monsters Awakening-』は今後、2週間に一度、金曜日の22時に最新エピソードが公開予定。

