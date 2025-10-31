サンフレッチェは11月1日にルヴァンカップ決勝に挑みます。この大会に深い縁を持つのが加藤陸次樹選手です。あの日流した涙を歓喜へ変えたい思いに迫りました。



■サンフレッチェ広島 加藤陸次樹選手

「夢に見た光景だと思っているので、チャンスを目の前にして興奮というか楽しみな心境。」



フォワード、加藤陸次樹。チームのためにハードワークを続ける攻撃の要です。サンフレッチェの育成組織出身の加藤ですが、加入までは平坦な道のりではありませんでした。高校と大学の卒業時、オファーは届かず。それでも、「見返してやる」という強い思いでプロの道を突き進みました。

3年前、セレッソ大阪の一員として立ったルヴァン杯決勝。かつて夢を追った古巣・サンフレッチェ相手にゴールを奪います。





■加藤陸次樹選手「今までの反骨心の思いをぶつけたゴール。」しかし試合はサンフレッチェが劇的な逆転で優勝。対戦相手として、古巣の歓喜を目の当たりにしました。■加藤陸次樹選手「正直、本当に悔しかったです。あの喜びを感じたかったうらやましい気持ちでいっぱい。でも、あの悔しさがあったから今プレーできている。」あれから3年。恋焦がれたサンフレッチェからオファーを受け加入した加藤は、多くの紫のサポーターから愛され、今やクラブの顔です。■加藤陸次樹選手「愛されていると感じる。ここでプレーできている幸せを実感している。」トップ昇格できなかった悔しさも、敵として流した涙も、すべてはこの日のために。国立の舞台に再び加藤が今度は紫の51番を背負って挑みます。■加藤陸次樹選手「星を新しくつけて恩返しとして皆さんと喜びを分かち合いたい。」【2025年10月31日 放送】