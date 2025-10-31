現役引退の美馬学氏の妻・アンナ、夫の晴れ姿ショット添え夫婦の歩みと思いつづる「彼に出会った当初から伝え続けてきたことがあります」
今季限りで現役引退し、来季は2軍投手コーチの就任が発表されたロッテ・美馬学氏（39）の妻でタレントの美馬アンナ（サントス・アンナ／38）が31日、自身のインスタグラムを更新。夫・学氏の引退試合とセレモニーでの勇姿、当日の親子ショットなど、さまざまなショットを添え、15年間の夫婦の歩みと自身の思いをつづった。
【写真多数】「感動で泣いてます」美馬アンナが公開した夫・学氏の引退試合の様子
アンナは冒頭で「いつも温かく見守ってくださる皆様 本当にありがとうございます 主人である美馬学は 9月30日をもって 選手としてのユニフォームを脱ぎ 15年間という現役生活に幕を閉じました」と報告。
「私も美馬っちと出会って15年。野球選手をお仕事としている彼に 出会った当初から伝え続けてきたことがあります それは『無理をしないといけない時がくるまで 絶対無理しないでね。』」と明かし、自身も無理をしすぎて苦しんだという過去の経験から「お付き合いした当初から 彼を知れば知る程 深く考えるようになり 野球をずっと好きなままでいてほしいという気持ちが大きくなっていきました」などとコメント。
そのほかにも今までに在籍した楽天やロッテでのエピソードや引退について、次なるステージの期待、ファンやチーム・関係者への感謝などを長文でつづり、最後は「これからの 新しいステージが 美馬っちの幸せと笑顔で溢れることを 心から願っています。美馬コーチとしての新しい第一歩!!どんな時も応援しています 15年間 本当に本当に本当に本当に お疲れ様でした」とつづり投稿を締めくくった。
この投稿にファンからは「お疲れ様でした これからも彼を支えて頑張って下さい」「アンナさん、本当に素敵な奥様だなぁ 旦那さん、幸せだろうな…」「改めてありがとうございます。これからのコーチとしてのみまっちにも、期待しています」「勇気と感動をありがとうございました！本当にお疲れ様でした」「きっといい指導者になりますよ コレからも美馬っち家族応援してますよね」「感動で泣いてます 美馬さんがロッテに来てくれて良かった。美馬さんの奥様がアンナさんで良かった」など、温かいコメントが多数寄せられている。
