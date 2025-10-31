2025年10月18日（土）から、ベーカリー併設の『ロイズ』直営店8店舗限定で、“初雪”をイメージした新作パン『生雪（なまゆき）クリームサンド』が期間限定で販売されています。

『生雪 クリームサンド』は、パン好き必見の札幌の情報誌『poroco（ポロコ）』11月号の企画で、“はつゆき／冬の訪れ”をテーマに考案された新作パン。

画像：株式会社ロイズコンフェクト

ふんわりやわらかなパンに、淡雪のようにふわっと軽やかにとける生クリームをたっぷりとサンド。クリームの下には生チョコレート（ホワイト）を使用したガナッシュと、アクセントのいちごジャムが隠れています。

画像：株式会社ロイズコンフェクト

雪原を思わせるクリームの上には、ピュアチョコレート（クリーミーホワイト）がトッピングされ、さらに粉雪にみたてた粉糖を全体に振って仕上げられています。

詳細情報

生雪（なまゆき）クリームサンド

価格：1個 432円

取扱い店舗：東苗穂店 ・厚別西店 ・あいの里公園店 ・屯田公園店 ・西宮の沢店 ・ロイズタウン工場直売店 ・上江別店 ・ロイズ チョコレートワールド

※イートイン利用の場合は税込価格が異なります。

※各店販売予定数に達し次第、販売を終了します。

※諸事情により営業時間の変更や臨時休業となる場合があります。

※『生雪』は生クリームと生チョコレートの“生”と雪を組み合わせた造語です。

北海道Likers編集部のひとこと

生クリームのふわっと軽い淡雪のような口どけ、ゆっくりととろける生チョコレートの豊かなコク。生クリームと『ロイズ』特製のホワイトチョコレートが共演し、“白のおいしさ”に満たされる♡

雪をイメージした『生雪 クリームサンド』は期間限定での販売！ ぜひお早めに足を運んでみてくださいね！

文／北海道Likers

【画像・参考】【ロイズ】淡雪のように軽やかな生クリームをたっぷりと。“初雪”をイメージした新作パンをベーカリー併設の8店舗限定で発売。 - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。