¡¡·§ËÜ¸©Î©ÂçÄÅ¹â¤Î¶¯¹ë¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Ç¤¤¤¸¤á¤ò¼õ¤±¤¿Åö»þ1Ç¯À¸¤ÎÃËÀ¡Ê19¡Ë¤Ï31Æüµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬»ØÆ³¼Ô¤ÎÆü¾ïÅª¤Ê¸ÀÆ°¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÄó¸À¤ò¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡ÖÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡Ö¡Ê¾åµéÀ¸¤Î·ù¤¬¤é¤»¤òÊüÃÖ¤·¤¿¡Ë»ØÆ³¼Ô¤¬¤«¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð´Ä¶¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ú²Ì¤òµ¿Ìä»ë¤·¤¿¡£
¡¡ÃËÀ¤ÏÈï³²¤ò¼õ¤±²¼Î¡¤äÓÒÅÇ¤Î¾É¾õ¤¬Â³¤¯¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾åµéÀ¸¤ÎÊóÉü¤ò¶²¤ì¡¢²ÈÂ²¤Ë¤âÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ìó2¥«·î¤Ö¤ê¤ËÅÐ¹»¤¹¤ë¤È¡¢´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤ª¤Þ¤¨À¸¤¤È¤Ã¤¿¤ó¤«¡×¡£ÃËÀ¤Ï¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¤¿¤á¡×¤È»×¤¤ÂÑ¤¨¤¿¡£
¡¡Ä´ºº·ë²Ì¤Ç¤ÏÅö»þ¡¢¡Ö¤¤¤¸¤ê¡×¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Ë¤¢¤ê¡¢»ØÆ³¼Ô¤ÏÇ§¼±¤·¤Ê¤¬¤éÌäÂê»ë¤»¤º¡Ö²áÅÙ¤Î¤¤¤¸¤ê¡×¤À¤±Ãí°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£