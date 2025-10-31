女優の小芝風花（28）が31日、自身のインスタグラムを更新し、友人たちとのハロウィーンショットを公開した。

「Happy Halloween 大好きなお友達と大好きなお友達が楽しそうに話してる空間。幸せだった〜！！」とつづり、仲良しのモデルで女優の森高愛、女優の柳生みゆとの仮装ショットを投稿。カボチャやウサギの被り物をしてメークも施し、部屋はきれいに飾り付けられている。

森高はインスタグラムで「風花シェフ凄すぎました。何から何まで準備ありがとう」と小芝が準備をしたことを明かし、ハロウィーン仕様の料理の数々も披露。「初めましてなみゆちゃんとも会って5秒で意気投合。最高でした」と感想を記した。

柳生は自撮りして笑い合う動画を投稿し、「ずっとしょーもないことで笑ってたハロウィンパーティー 風花はずっとこの耳で攻撃してきてた笑」とつづった。

フォロワーからは「最強メンツすぎ！」「全力で楽しんでるのかわいい」「最高のトリオだ！！」「3人とも可愛いです 風花ちゃんの仮装のクオリティが毎年高すぎて驚きです」「想像を超える最高メンツのハロウィンを見れて幸せです」「かわいい なかなかの本気度やな」などのコメントが集まった。