大好きな犬が『知らない子猫』と寝ているのを発見した猫さんは…？まるで人間のような反応がかわいすぎると話題です。投稿は記事執筆時点で18万回再生を突破し、「わかりやすい嫉妬が可愛い」「本当に愛情深いですね」「まるで人間」「表情豊か」「わかるよその気持ち」などのコメントが寄せられています。

【動画：大型犬が子猫のぬいぐるみと寝ているのを発見した猫→不満げな表情を浮かべていて…『まるで修羅場のような光景』】

飼い主さんに報告しにきた猫さん

YouTubeチャンネル『犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ』に投稿されたのは、スコティッシュフォールドの男の子「じゅんちゃん」と、シベリアンハスキーの男の子「はっちゃん」のとあるワンシーン。この日、飼い主さんのもとに、じゅんちゃんが何かを報告しに来たそう。さらに、ついてこいとでも言うように、猫パンチもされたのだそうです。

飼い主さんがじゅんちゃんについていくと、そこには『見知らぬ子猫の人形』と一緒に寝ているはっちゃんがいたのだとか。じゅんちゃんは見るからに不機嫌そうな表情をしていたといい、ソファーの上で寝ているはっちゃんの元へと向かったそうです。

犬の隣にいた“知らない子猫”

寝ているはっちゃんの横で、何か言いたそうに視線を送ったり、匂いをかいだりするじゅんちゃん。じゅんちゃんがふと顔を上げると、顎の下には『見知らぬ子猫の人形』が…！

大好きな犬が、自分ではない『見知らぬ子猫』と一緒に寝ているところを見たじゅんちゃん。じゅんちゃんは完全に『嫉妬』しているような表情をしていたのだとか。

実は犬さんも嫉妬していた？

実は、はっちゃんもじゅんちゃんに嫉妬していた可能性があったといいます。なぜならこの日の前日、じゅんちゃんは、はっちゃんと同じく家族のトイプードル「きゅうちゃん」と一緒に寝ていたから。

はっちゃんはその現場を見てしまったそうで、はっちゃんもまたじゅんちゃんに嫉妬し、すねていたのかもしれません。しかし最終的には、じゅんちゃんが子猫の人形を毛づくろいし始め、はっちゃんと一緒に仲良くしていく覚悟を決めたそうです。

はっちゃんとじゅんちゃんの仲良しさと愛情深さが伝わる今回の投稿には、「わかりやすい嫉妬が可愛い」「ムッとした顔もなまらめんこい」「生粋の甘えん坊さん」「ふてくされのじゅんちゃんがまた可愛い」などといったコメントが寄せられていました。

YouTubeチャンネル『犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ』では、4匹の犬猫たちの心温まる、かわいい日常がたくさん投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル『犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ』さま

執筆：machuno

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。