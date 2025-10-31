¡ÖÁê¼ê¤Ï¤ª¼ê¾å¤²¤À¡×ÎëÌÚºÌ±ð¤Î¡È¿À¥»¡¼¥Ö¡É¤¬µÓ¸÷¡ª¡Ö¤º¤ÐÈ´¤±¤¿È¿±þÂ®ÅÙ¡×¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÏÈ³°¤ËÃÆ¤¤¤¿¡×¥Ç¥£¥Ð¥é¤Î¶¯Îõ¥Ø¥Ã¥ÉÃÆ¤òÃÆ¤¤¤¿½Ö´Ö
¡Ú¥»¥ê¥¨A¡Û¥í¡¼¥Þ 2¡Ý1 ¥Ñ¥ë¥Þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î30Æü¡¿¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥³¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¶¯Îõ¥Ø¥Ã¥ÉÃÆ¤ò¡Ö¿À¥»¡¼¥Ö¡×¤Î½Ö´Ö
¡¡¥Ñ¥ë¥Þ¤ÎGKÎëÌÚºÌ±ð¤¬¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÁ°²óÂÐÀï¤ËÂ³¤¤¤Æ¥í¡¼¥ÞÀï¤ÇÌöÆ°¤·¤¿¡£Áê¼ê¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ëFW¥Ñ¥¦¥í¡¦¥Ç¥£¥Ð¥é¤Î¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ø¥Ã¥ÉÃÆ¤ò»ß¤á¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö10·î30Æü¤Î¥»¥ê¥¨AÂè9Àá¤Ç¡¢¥Ñ¥ë¥Þ¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥í¡¼¥Þ¤ÈÂÐÀï¡£ÎëÌÚ¤Ï2·î¤ÎÁ°²óÂÐÀï¤Ç¡¢FW¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥¹¡¼¥ì¤ÈDF¥¢¥Ê¥¹¡¦¥µ¥é¡¼¡á¥¨¥Ç¥£¥ó¡Ê¸½PSV¡Ë¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë»ß¤á¤ë¿À¥»¡¼¥Ö¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¢¤ì¤«¤éÈ¾Ç¯¼å¤¬·Ð²á¤·¤¿º£Àá¤â¡¢¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤Ç¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿45¡Ü4Ê¬¡¢¥í¡¼¥Þ¤ÏDF¥¦¥§¥º¥ì¥¤¤¬º¸¤«¤é¾å¤²¤¿¥¯¥í¥¹¤¬¤ä¤äÎ®¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹¶·â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿DF¥¸¥ã¥ó¥ë¥«¡¦¥Þ¥ó¥Á¡¼¥Ë¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¯¥í¥¹¤òÃæ±û¤ËÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¢¡¼¥¯ÉÕ¶á¤«¤é¥Ç¥£¥Ð¥é¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¤Ç¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥í¡¼¥Þ¤Î¹¶·â¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ÎëÌÚ¤À¤Ã¤¿¡£º¸±¦¤ËÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¤â¾ï¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¡¢¥Ç¥£¥Ð¥é¤Î¶¯Îõ¤Ê°ì·â¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÈ¿±þ¡£ÏÈ³°¤ËÂç¤¤¯ÃÆ¤¤¤Æ¼ºÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤¬ÆüËÜ¤Î¼é¸î¿À¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡¤³¤Î¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤ÏSNS¤Ç¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¤°¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤¬ÆüËÜ¤Î¼é¸î¿À¡×¡ÖÈ¿±þÂ®ÅÙ¤¬¤º¤ÐÈ´¤±¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¢¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥³¡¼¥¹¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤òÃÆ¤«¤ì¤¿¤éÁê¼ê¤Ï¤É¤¦¤¹¤ê¤ã¤¨¤¨¤Í¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¡Öº£Æü¤â¥í¡¼¥ÞÁê¼ê¤ËÂç³èÌö¡×¡ÖÈ¿±þ¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤â¥Ê¥¤¥¹¥×¥ì¡¼¤ÎÈÏ°Ï¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥´¡¼¥ëÏÈ³°¤ËÃÆ¤½Ð¤¹·Á¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ä¤Ð¤¤¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»î¹ç¤òÄÌ¤¸¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¡Ö6.5¡×¤ÈºÎÅÀ¤·¤¿¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØEurosport¡Ù¤â¡¢¡ÖÁ°È¾¤Î¥Ç¥£¥Ð¥é¤¬Êü¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤Ø¤ÎÈ¿±þ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂçÀä»¿¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥»¡¼¥Ö¤ò´Þ¤á¤ÆÎëÌÚ¤Ï4¤Ä¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¥¹¥È¥Ã¥×¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢ÉÔ±¿¤ÊÀÜ¿¨¤ä¥Î¡¼¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î·Á¤«¤é2¼ºÅÀ¤·¤Æ1¡¼2¤ÇÇÔÀï¡£¥Ñ¥ë¥Þ¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÅ¨ÃÏ¤Ç¾¡ÅÀ¤ò»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿¥»¥ê¥¨A¡Ë