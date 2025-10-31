¡Úºå¿À¡ÛºÍÌÚ¹À¿Í¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°°ÜÀÒ¡Öº£¥ª¥Õ¤ÎÇ§¤á¤Ê¤¤¡× µåÃÄ¤¬ÂåÍý¿Í¤ËÄÌÃ£
¡¡ºå¿À¡¦ÃÝÆâµåÃÄÉûËÜÉôÄ¹¤¬£³£±Æü¤Ë¡¢Ê¼¸Ë¡¦À¾µÜ»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤ËÂÐ±þ¡£¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¡¢º£¥ª¥Õ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿ºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤ËÂÐ¤·¡Öº£¥ª¥Õ¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏÇ§¤á¤Ê¤¤¤ÈÀèÊý¡ÊºÍÌÚ¡Ë¤ÎÂåÍý¿Í¤Ë¤ÏÅÁ¤¨¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÃÝÆâÉûËÜÉôÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿»þ´ü¤Ïº£µ¨¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¡£¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤òÍÆÇ§¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¸À¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤Ê¤É¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¥ê¥Ï¥Ó¥ê´ü´Ö¤âÄ¹¤«¤Ã¤¿ºÍÌÚ¤Ï¡¢°ì·³¤Ç¤Î¼ÂÆ¯´ü´Ö¤¬Ìó£³Ç¯ÄøÅÙ¤ÈÃ»¤¯¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°ÍÆÇ§¤Î¤¿¤áµåÃÄ¤¬µá¤á¤ë¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¹ç¤ò¡¢¤Þ¤ÀËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ºå¿À¤Ï£²£°£²£²Ç¯¥ª¥Õ¤ËÆ£Ï²¡¢£²£´Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¤ÏÀÄÌø¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤òÍÆÇ§¤·¤¿¤¬¡¢Î¾¼Ô¤Ïºå¿À¤Î°ì·³ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ£¸Ç¯°Ê¾å²ÔÆ¯¡£¤³¤ì¤é¤ÎàÁ°Îãá¤ò´Õ¤ß¤ë¤ÈºÍÌÚ¤¬³¤¤ò¤ï¤¿¤ëÆü¤Ï¡¢º£¤«¤é¤µ¤é¤Ë¿ôÇ¯Àè¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¹¤é¤¢¤ë¡£
¡¡ºÍÌÚ¤Ïº£µ¨£²£´»î¹ç¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·£±£²¾¡£¶ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£µ£µ¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤â³ÍÆÀ¤·¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡¢Íèµ¨°Ê¹ß¤â¸×ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤ÎÃì¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÝÆâÉûËÜÉôÄ¹¤â¡Ö¡Êºå¿À¤Î¡ËÀïÎÏ¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢²Ð¤ò¸«¤ë¤è¤êÌÀ¤é¤«¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥àÉÔÆ°¤Î£´ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆËÜÎÝÂÇ²¦¡õÂÇÅÀ²¦¤Î£²´§¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿º´Æ£µ±¤âºò¥ª¥Õ¤Î¹¹²þ¤Î¾ì¤Ç¡¢Áá´ü¤Î¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¸À¡£ÃÝÆâÉûËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö¤´°§»¢¤Ï¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¡×¤Èº´Æ£µ±¤ÎÂåÍý¿Í¤ÈÀÜ¿¨¤·¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤Ä¤Ä¡Ö¶ñÂÎÅª¤ÊÏÃ¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤¡£¤¤¤¤¤â°¤¤¤â¡¢²¿¤âÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£