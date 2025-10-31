ワールドシリーズ第6戦前日

米大リーグ・ドジャースは30日（日本時間31日）、ワールドシリーズ第6戦の前日練習を敵地ロジャーズ・センターで実施。デーブ・ロバーツ監督にアクシデントが発生し、ファンを笑わせている。

練習中、突然始まった監督とキム・ヘソン内野手の競走。俊足で知られた現役時代の監督は大きなヘッドスタートを得たが、二塁を回る際に足を滑らせ転倒。キム・ヘソンは悠々と勝ち、監督は苦笑いで立ち上がった。周囲の選手やスタッフも大爆笑のシーンとなった。

球団公式Xが実際の映像を公開。文面に「選手たちをリラックスさせるドク」と泣き笑い絵文字付きで記された投稿には、ファンから「大一番前にIL（負傷者リスト）入りとかやめてね」「最後に転けた痕跡写すのジワるwwww」「これ一生擦られるやつ！ デジタルタトゥーすぎて」「ケガしなかったか心配しちゃったよー」「電車の中で見なくてよかった…」などの声が寄せられた。

後がなくなったドジャースは31日（同11月1日）、敵地で第6戦に臨む。山本由伸投手が先発予定。25日（同26日）の第2戦に先発し、9回1失点、105球で完投勝利していた。



（THE ANSWER編集部）