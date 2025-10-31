《新作》玄関に飾りたーーーい♡【3COINS】並べて可愛い「クリスマスオブジェ」

やっと秋らしい季節になってきたと思っていたら、あっという間に今年の終わりが近づいてきました。【3COINS（スリーコインズ）】では、10/15より早くも「クリスマスオブジェ」の販売がスタート！ 注目の商品をご紹介します。毎年すぐに売り切れてしまうので、今年は早めのチェックがおすすめです。

ちょうどいいサイズ感「サンタクロースのオブジェ」

玄関やテレビボード・棚の上にちょこっと置けるクリスマスアイテムが欲しいという方にぴったりなのが、こちらの「レジンオブジェ サンタクロース」です。プレゼントが入った大きな袋と小さなクリスマスツリーを持ったサンタクロースのオブジェ。つぶらな瞳がかわいらしくて、思わず笑顔になりそうな1品です。ツリーの飾り付けなど、細かいところまで丁寧に作られています。高さ8cmで、ちょい置きにちょうどいい大きさ。お値段は\550（税込）です。

並べて置くのも◎「クリスマスツリーのオブジェ」

片付けや飾り付けの手間を考えると、大きなクリスマスツリーを置くのは大変……という方におすすめなのが、こちらの「レジンオブジェ ツリー」です。高さ10.5cm・直径7cmで、どんな場所に置いても邪魔にならなそうなサイズ感。置くだけでクリスマス気分が味わえて、お部屋がパッと明るくなりそうです。同じシリーズのサンタクロース・スノーマンと並べて置くと、よりクリスマスっぽくなるでしょう。お値段は\550（税込）です。

