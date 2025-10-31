大好きなお兄ちゃんの帰宅を『心待ちにしていた猫』→帰ってくると…『熱烈な大歓迎』に「いいなぁ～」「私にもやってぇ」と羨ましがる人続出
大好きなお兄ちゃんの帰宅を心待ちにしていた猫さん。いざお兄ちゃんが帰ってくると、全身を使って再会の喜びをアピールしていたのだとか。動画は6.1万回以上も再生され、「大好きなお兄ちゃん。誰にもわたさないにゃ」「大好きな人と暮らせるって猫にとってはマージで幸せな事だよねぇ」とのコメントが集まっています。
【動画：大好きなお兄ちゃんの帰宅を『心待ちにしていた猫』→帰ってくると…】
大好きなお兄ちゃんをお出迎え
TikTokアカウント「ポテトキャッツ」さまに登場したポノちゃんは、お兄ちゃんのことが大好きなのだそう。この日も、お兄ちゃんの帰宅に全身で喜びを爆発させていたのだとか。
ポノちゃんは、うつぶせに寝転ぶお兄ちゃんの背中に乗り、頭の匂いを嗅いだり、自分の頭をこすり付けたりしていたとのこと。熱烈な歓迎に、お兄ちゃんも嬉しそうに見えます。
止まらないスリスリ
お兄ちゃんの頭に何度も繰り返し自分の頭を擦りつけていたポノちゃん。しばらく続けると満足したのか、体を反転させて、今度はお兄ちゃんの腰のあたりにおもむろに座りだしたのだそう。
ポノちゃんは、そのままお兄ちゃんの上で落ち着き始めたのだとか。まるでお兄ちゃんがどこかに行ってしまうのを阻止しようとしているようです。ポノちゃんが本当にお兄ちゃんのことを大好きなのが伝わってきます。
元気いっぱいの2匹の猫たち
ポノちゃんは、兄弟猫のテトくんと一緒に暮らしているのだそう。飼い主さんが、2匹を子猫時代にお迎えした時からとても仲良しだったのだそう。一緒に猫じゃらしで遊んだり、取っ組み合いをしたりと、元気いっぱいだったのだとか。
ブルーグレーのおそろいの色合いが特徴的な2匹。一緒に寝ているところを見ると、そっくりなのがよくわかります。2匹一緒だと、楽しいことも2倍になっていいですね。
お兄ちゃんに熱烈な歓迎をするポノちゃんの姿は、TikTokで6.1万回以上も再生され、「お兄ちゃんのイケメンな雰囲気も好き」「羨ましい」「大好きを全身で表現してみました、ってか」「私も猫からモテたい」「離れないね」「お兄ちゃん大好きニャン」「こんなに愛してくれるニャンコがいたらまっすぐ帰るで‼」「「べったり」ってこんな感じなのかな。降りるって選択肢はないくらいくっついていたいんだね」といった声が寄せられています。
TikTokアカウント「ポテトキャッツ」さまには、ポノちゃんとテトくん、飼い主さん宅の子どもたちの日常の様子がたくさん投稿されています。子どもたちを優しく見守る猫たちの姿を見ることができますよ。
