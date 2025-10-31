大久保佳代子＆薄幸＆渋谷凪咲、お金めぐるリアルな本音トーク 「投資」「借金」「貯金」テーマ
テレビ東京は11月1・8日の2週にわたって、“乙女のお金事情”をのぞき見するガールズトークバラエティー『深夜の金欲 乙女の会』（深1：25）を放送する。
【写真】三者三様の決めポーズを見せた渋谷凪咲＆大久保佳代子＆薄幸
MCは大久保佳代子、薄幸（納言）、渋谷凪咲。タイプも金銭感覚もまったく異なる3人が、「投資」「借金」「貯金」など、お金をめぐるリアルなテーマで本音トークを繰り広げる。
番組では、思わずツッコミたくなる“金欲エピソード”をミニドラマや密着VTRで紹介。「キャンプが好きすぎて全財産を投じて山を購入し、自分のキャンプ場を作った女」「イカが好きすぎて“イカ連盟”を設立、給料のほとんどをイカにつぎ込む女」「借金してでもバズりたいSNS女子」「円満離婚を専門に扱う敏腕弁護士だが、本人は4度の結婚と離婚を経験し、ヒモ旦那に4000万使った女」など、個性豊かな“お金と女”のリアルが続々登場する。
お金の使い方に驚くもよし、共感するもよし、反対するもよし。深夜ならではのテンションで繰り広げられる、笑ってちょっと考えさせられるトークバラエティーとなっている。
