薬物依存だった56歳男性の過去と心境 幼少期から“血が入った注射器”を洗わされ…『ハートフルワールド』最新作
CBCテレビの異色バラエティー番組『ハートフルワールド』の11月1日放送回（後5：00〜5：30 ※CBSローカルエリア）は、「名古屋ダルク編」を届ける。
ソープランド街、ドヤ街、ホームレスが暮らす河川敷まで、ディープな場所をディレクターが1人で取材し、“ハートフル”を探すドキュメンタリー番組。不定期放送ながら話題で、今回、新作が4週連続放送となっている。
新作第3弾の舞台は、薬物やギャンブルなど依存症からの回復を支援する施設「名古屋ダルク」。出会ったのは、かつて覚せい剤に手を染め、今はダルクのスタッフとして入所者を支える56歳の男性。薬物依存の両親のもとで育ち、幼少期には“血が入った注射器”を洗わされていた。それでも母親には感謝していると話す男性。更生のきっかけにもなったというその想いとは…。
■MC・ヒコロヒー コメント
薬物やアルコール依存の方たちの支援施設に密着しています。私は薬物に手を出す行為そのものを軽蔑しています。しかし生い立ちまで深く迫ることで、考えさせられる部分がありました。綺麗事にせず美談化していないVTR作りが良かったです。
