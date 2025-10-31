【スタバ新作2025・グッズ】クリスマスを彩るアイテムがずらり♪ 「ホリデーシーズン第1弾」が発売！ オーナメントやタンブラー、マグカップなどが勢揃い！
スタイリッシュで大人かわいい！ ステンレスボトル＆タンブラー6選
マットブラックのボディとメタリックブラックのパーツがスタイリッシュな印象の「ハンドルリッドステンレスボトル」。STARBUCKSのワードロゴがレーザー加工で表現されたシンプルなデザインがGOOD。
バッグに入れて持ち歩くのにちょうどいいサイズのステンレスボトル。シャンパンゴールドのグリッターがきらめく様子は、ホリデー気分を高めてくれますよ♪
表面に施されたパール加工が繊細で上品な印象の「STANLEY」のステンレスボトル 。フタの部分にはハンドルが付いているので持ち運びにも便利です♪
フタのカバーパーツを回転させることで「直接飲む」「ストローをさして飲む」「飲み口を閉じる」と、3通りの使い方ができる「STANLEY」の人気アイテム♪ シャンパンゴールドのカラーが大人かわいい！
スターバックスらしいカップ形状のステンレスボトル。フタにはロック機能がついていて持ち運びも安心。メタリックグレーのボディがスタイリッシュでかっこいい！
表面に細いストライプが凹凸で施されたコールドカップタンブラー。シンプルなデザインながら、キラキラと輝くシャンパンゴールドの華やかさがクリスマスにぴったり♪
クリスマスギフトにもおすすめ♪ マグカップ＆耐熱グラス4選
ラメがきらめくシャンパンゴールドのステンレスマグは、シンプルだけど華やかさもあるのがGOOD♪ ペアにしたりセットにしたり、いくつか揃えておきたくなるアイテムです。
持ち手にビーズが入っているのが特徴の耐熱グラスマグは、正面にサイレンロゴがデボス加工で施されています。ギフトボックス入りなので贈り物にもおすすめ！
2重構造のグラスの内部には、星を立体的に表現したガラスチャームや、星型キラキラが納められている、ホリデーらしいデザイン。手にするだけで気持ちも華やぎそう♪
ジンジャーブレッドマンがお菓子作りをする姿や、プレゼントを運ぶ様子が描かれた「MiiR」のフタ付きステンレスマグ。ジンジャーブレッドマンのかわいい姿はホリデーシーズンにぴったり♪
ホリデーデザインのリユーザブルカップ＆ドリンクホールキャップ
シアトルにあるスターバックス1号店「パイクプレイスストア」のホリデーの様子が描かれたリユーザブルカップ。お店で過ごすあたたかい時間が表現されている特別感のあるデザインです♪
リユーザブルカップ専用のドリンクホールキャップ。シーズンごとに異なるデザインが人気で、今年のホリデーシーズンはジンジャーブレッドマンに扮したベアリスタが登場！
※「ホリデー2025リユーザブルカップ」とのセット販売のみとなります。
インテリアにプラスしたい！ オーナメント＆キャンドル6選
クリスマス限定の赤いTO GOカップ、通称・RED CUPから顔を出したベアリスタがかわいいオーナメント。ホリデーシーズンの代名詞でもあるRED CUPもこの季節の気分を一層盛り上げてくれそうです♪
ギフトにもおすすめなオーナメント。ジンジャーブレッドマンがRED CUPを持って運んでいる様子がとってもキュート♪
「ロゴコールドカップタンブラーシャンパンゴールド」と同じデザインで華やかな印象のオーナメント。キーリングタイプになっているので、キーホルダーとしても、バッグにつけても…使い方いろいろ！
スターバックス冬の定番ブレンドティー「ジョイフルメドレー」をイメージした、果実と紅茶を思わせる香りのアロマキャンドル。甘い果実がはじける明るくフルーティーな香りに、華やかな紅茶のニュアンスを添えた香りは、気分を上げたいときや、元気がほしいときにおすすめです。
焙煎したてのような芳ばしいコーヒーに、アンバーやバニラの甘さと、ほんのり華やぐフローラルとカシス、やわらかなムスクとウッディを重ねた甘く深みのある香りのアロマキャンドル。ホッと安らぐ心地よさをくれる香りは、リラックスタイムにおすすめです。
ゆずなどの清々しい柑橘の香りと、やさしい紅茶の香りが溶け合った「ゆず シトラス & ティー」をイメージした香りのアロマキャンドル。心地よく晴れた朝のような軽やかさで、気分をリフレッシュしたいときや作業の合間にぴったりです。
自分用にもプレゼントにも♪ ベアリスタグッズ3選
クリスマスカラーのニットを着たベアリスタに、着せ替え用のアウター2種がセットになった心躍るアイテムが登場！ アウターのひとつはジンジャーブレッドマンをイメージしたボアジャケット、もうひとつは暖かみのあるニットケープです。その日の気分に合わせて着せ替えを楽しんでみて♪
スターバックス公式オンラインストア限定品として、ベアリスタのぬいぐるみも登場！ ボア素材が暖かそうな、ジンジャーブレッドマンの洋服を身にまとったベアリスタはギフトにもおすすめ！ ホリデー気分を盛り上げてくれる赤い帽子とマフラーがかわいい♪
同じくオンラインストア限定品に、昨年のホリデーシーズンに登場して人気を博したカーニバルのピエロに扮したミニサイズのベアリスタが再登場！ バッグなどに取り付けて持ち歩くことができますよ。
普段使いのアイテムも華やかに！ ノートブック＆リングノート
持っているだけで気分が上がるキラキラとしたデザインが印象的なノートブックは、ゴムバンドとしおりも付いていてとっても実用的！ 文字だけではなく図やイラストなども描きやすく、仕事や勉強などマルチに活躍してくれそう♪
今年もホリデーカップと連動したデザインで登場のリングノートは、手元にあるだけでテンションUP♪ 表紙と裏表紙には、主にスターバックスの店舗で使用したミルクパックの再生紙を使用しています。
大切な人に贈りたい… メッセージギフト4選
メッセージにドリンクを添えて贈れる、ドリンク引換券付きメッセージカード。RED CUPをモチーフにデザインしたカードは、ギフトにはもちろん、自分用のコレクションにも。
メッセージにフードとドリンクのセットを添えて贈るメッセージカード。ホリデーシーズンに人気のフード「ブリスバー」とRED CUPのイラストがスターバックスらしいデザインです♪
ドリンクチケットとメッセージが書けるスリーブ、ミニカップが付いたメッセージギフト。
RED CUPデザインのミニカップと、もこもこ素材のポーチはこの季節にぴったり♪
もこもこのサンタ服を着たホリデー仕様のベアリスタがかわいいメッセージギフトは、ドリンクチケットが付いたメッセージカードをベアリスタスタンドにセットして、ジップバッグに入れて、贈ることができます♪
スターバックスの2025年ホリデーシーズン第1弾グッズはいかがでしたか？
自分用にもギフトにもおすすめなアイテムが満載でしたね！
ホリーデーシーズンを華やかにしてくれるお気に入りのアイテムをぜひゲットしてくださいね♪
■2025年「ホリデーシーズン第1弾」グッズ
販売期間：2025年11月1日（土）〜 ※在庫がなくなり次第終了
販売場所：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）、および公式オンラインストア
スターバックス公式オンラインストア：
https://www.starbucks.co.jp/onlinestore/
※一部オンラインストア限定品あり
Text：うえのまきこ
●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。