エミリン、新婚の夫と運動習慣を巡って意見が食い違い「自分のペースでしたいので…」

10月30日、今年8月に入籍を発表したエミリンこと大松絵美が自身のYouTubeチャンネル『エミリンチャンネル』に更新した動画の中で、夫との夫婦喧嘩を模擬裁判形式で行う様子を公開した。

冒頭、エミリンは結婚後、夫とちょっとした喧嘩をすることも増えてきたといい、「めっちゃあるあるなのが、アダチくん（夫）はめっちゃ健康で、規則正しい生活をする素晴らしい人で、そこを否定するつまりは全くないんですけれども」と前置きしつつ、「少しずつアダチくんから、私も健康になってほしい、健康な生き方をしてほしい、みたいな主張をいただくようになりまして」と明かした。

その上で、「1番今言われてるのが、運動をしてほしいっていう。運動の強要？ですね、固く言うと。かわいく言うと運動のお誘い？」と、夫から運動をするように声をかけられていると振り返った。

また、エミリンはこうした夫の主張に対し、「私からすると（運動を）別にしないわけじゃないけど、自分のペースでしたいので。運動の過度な要求をやめてほしいっていう。でも、アダチくんからしたら、“いやいや”みたいな。“本当に、これから一緒に暮らしていくんだったら健康になってほしいから”」「その意見もわかるけどみたいな」と、夫の気持ちにも寄り添った上で、今回の企画では実際の弁護士をお互いにつけ、裁判風に夫婦喧嘩を行うと説明していた。