30日、新潟市西区の小瀬小学校の前庭にあった銅像が盗まれる被害がありました。



新潟市教育委員会によりますと、30日午前8時ごろ、登校した児童が前庭の銅像がなくなっていることに気がつき職員に報告しました。



盗まれたのは、石の台座の上にある約1mの銅像です。銅像は、1982年に現在の校舎が出来た際に設置されたものだということです。



前日の29日午後2時30分ごろまでは、下校した児童が銅像があることを確認していました。夜間は前庭に入る校門は開いていたということです。



新潟市教育委員会は、警察に被害届を提出しました。現時点では市内の他の学校で同様の被害は確認されていませんが、市内の学校に施設の管理の徹底を呼びかけています。