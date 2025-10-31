グルメにスイーツも。北の大地の恵みが、一堂に集結です。

長崎市の浜屋百貨店で、北海道の物産展が始まりました。

大玉のホタテと濃厚なウニを一緒に楽しめる贅沢な「海鮮弁当」。

サクサクの衣に包まれた揚げたてのコロッケも。

大自然が生んだおいしさが勢ぞろいです。

31日から始まった、恒例の「北海道の物産と観光展」。

今回は初出店の9店舗を含む、54店舗が出店しています。

入り口では、朝から約300人が開店を待ちました。

（長崎市から）

「毎年、同じ店で買っている。家族にすごく人気があって買って来いと言われる。少し高くなるけどやっぱりブランドだから、楽しみにしている」

（長崎市から）

「8時半くらいから並んだ。いつも(サケを)パック2つ買う。だいたい(期間中は)3回くらい顔を出す」

江別市から出店の「イルマットーネ・アルル」。

関西の催事でも人気があるという “焼きチーズカレーパン” は、とろけるモッツァレラチーズと、スパイシーなカレーが食欲をそそります。

（冷川小粹アナウンサー）

「チーズがトロトロ。辛さ控えめのカレーともよく合っている。上にのっているジャガイモも、ホクホクでとてもおいしい」

さらに名物のスイーツも。

長沼町の「長沼あいすの家」は、糖度が高い赤肉の夕張メロンの甘みが凝縮されたソフトクリーム “もこもこ夕張メロンソフト” を販売します。

（冷川小粹アナウンサー）

「濃厚。もこもこという名の通り、ふんわりとした食感で、メロンの果肉をそのまま食べているような濃厚さでとてもおいしい」

（浜屋百貨店 前田 諒さん）

「年末年始の準備で海産物が人気。物価高もあり、(出展者が)頑張ってお買い得商品を出しているので、皆さんそれを目がけて来てくれている。

幅広い世代の人に楽しんでもらえるように、さまざまな商品を用意している」

『北海道の物産と観光展』は、店舗の入れ替えを行いながら来月24日まで開催されます。

（※11月12日(水)のみ閉場）