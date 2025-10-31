タレント山崎怜奈（28）が31日、TOKYO MX「堀潤Live Junction」（月〜金曜後8・00）に生出演し、この日韓国で行われた日中首脳会談を受け、両国関係について私見を語った。

高市早苗首相はこの日午後、習近平国家主席と対面で初会談。両国で共通の利益を拡大する「戦略的互恵関係」を進める方針を確認した。報道陣に公開された冒頭部分では、中国を「重要な隣国」と位置づけつつ、「日中間にはさまざまな様々な懸案と課題もあるが、それらを減らし、理解、協力を増やし、具体的な成果を出していきたい」と述べた。

就任から1カ月足らずで大国のトップと渡り合った高市氏。山崎は「トランプもさんそうだけど、習近平氏も高市さんもかなりタフネゴシエーターなので、割と前のめりな交渉がいい滑り出しにつながっているんじゃないかなと思います」とコメントした。MCのジャーナリスト堀潤氏も「各国の台頭に渡り合う気迫を感じますよね」とうなずいた。

各メディアの世論調査では、高市内閣支持率が70％を超える結果もあり、有権者からは高い支持を集めての滑り出しとなっている。山崎は「中国で言うと、国内の支持を重要視していくものなので、今の高い支持率というのがインパクトとして（あると思う）」と、中国側の受け止めを推測した。

また、28日に行われた日米首脳会談にも言及。「直前にトランプさんと高市さんが親密にやり合っていたという…写真とか、いろんなところで発信されていた」と話し、「あのパワーというのは、今回の習近平さんとの向き合いにも影響があるんじゃないかと見ている」と分析した。