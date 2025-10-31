日本ハムの北山亘基投手が３０日に自身のインスタグラムを更新。「シーズン中にうっかりしてしまった約束（今日俺の投げる試合でホームラン打ったら好きな飯なんでも奢る）を見事達成したキヨちゃんに先日約束を果たしてきました。彼は全く遠慮せずワインペアリング付きのコースでした！」などと記し、同僚の清宮幸太郎内野手と食事する様子の写真や動画を計１５点投稿した。

料理は超豪華なフレンチのコースで、それぞれの料理に合う赤白など確認できるだけで７種類ものワインが供された。

動画では冷製料理の蓋を開けると、ドライアイスの白い煙がもくもく。清宮が玉手箱を開けた浦島太郎がお爺さんになるようにおどけるコミカルな姿もあった。

最後はデザートの前でともに黒の洋服でバッチリ決めた２ショット。北山は「美味しすぎて言葉失いました。心も満たされて良い時間でした！ありがとう！」と締めた。

今季１２本塁打をマークした清宮は、北山が先発した８月６日・西武戦（エスコンフィールド）、９月２５日・西武戦（ベルーナドーム）の２試合で本塁打。８月６日は北山が勝ち投手になった。

フォロワーからは「同い年の２人の尊すぎるデート」「愛し合ってますね〜」「約束を果たした北山くんも素敵だし 清宮くんも本当に嬉しそう！」「豪華で美味しそう」などとコメントが。「遠慮なしのキヨちゃん」「玉手箱のきよみーかわいい」などと本当においしそうに食べる清宮にもコメントがあった。