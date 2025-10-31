竜王戦第３局、佐々木八段が５０手目を封じる…解説の斎藤八段「藤井竜王が駒組みに苦心した印象」
将棋の最高棋戦で、藤井聡太竜王（２３）（名人、王位、棋聖、棋王、王将）に佐々木勇気八段（３１）が挑戦する第３８期竜王戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・野村ホールディングス）の第３局が３１日午前９時、京都市の世界遺産・仁和寺で始まった。
午後６時、佐々木八段が５０手目を封じて１日目を終えた。
竜王５連覇と永世竜王の資格がかかる藤井竜王が開幕２連勝し、本局を迎えた。ここが踏ん張りどころとなる佐々木八段は意表をつく四間飛車に構えた。駒組みが続く中、藤井竜王が１時間半の長考で▲３八飛と寄って仕掛けていった。佐々木八段は飛車交換から△２八飛と打ち込み、▲３七桂に対して１時間２８分使ったところで封じる意思を示した。
解説の斎藤慎太郎八段は「藤井竜王が駒組みに苦心した印象を受ける。佐々木八段は楽しみが多いが、勝ち切るのは大変」と話した。
【１日目手順】▲藤井△佐々木
▲２六歩△３四歩▲７六歩
△４四歩▲４八銀△４二銀
▲２五歩△３三角▲３六歩
△４三銀▲６八玉△９四歩
▲５八金右△９五歩▲７八玉
△４二飛▲５六歩△６二玉
▲７七角△７二銀▲８八玉
△７四歩▲６六歩△７三桂
▲６七金△６四歩▲７八金
△５二金左▲５七銀△７一玉
▲９八香△６三金▲９九玉
△８二玉▲８八銀△８四歩
▲３八飛△４五歩▲３五歩
△同 歩▲同 飛△３二飛
▲６八角△２二角▲３二飛成
△同 銀▲２四歩△２八飛
▲３七桂△封じ手
持ち時間
各８時間△３・２９分▲３・５９分５０手