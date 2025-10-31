保育園用上着「フード、切り落として」→おばあちゃんによる神リメイクに9千いいね「宝物」「素晴らしい」【ママリ】

切り落としたフードが小さなかばんに大変身！

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、つっきー(@psypsytuki)さんの投稿です。うっかり間違えたものを買ってしまった…という経験はありませんか？つっきーさんは、娘さんの保育園用にうっかり、基本NGの“フード付き”パーカーを買ってしまったそう。そこで祖母に助けを求めると、切り落としたフードが素敵なものに大変身！

うっかり間違えたものを買ってしまった…という経験はありませんか？そんなとき、皆さんならどうしますか？気にせずにそのままという方もいれば、物によっては自分好みにアレンジしてしまうという方もいるかもしれませんね。





朝晩の冷え込みが気になって

娘の保育園用にパーカーを新調。



でもうっかり“フード付き”を買ってしまった…。

（保育園では基本NG）



「フード、切り落としてもらえる？」

と僕の母にお願いしたら、返ってきたのは想像の斜め上だった。→

切り落としたフード部分が、娘用の小さなポーチに大変身。



さらにワンポイントには、

実家で壊れていた娘のお気に入りの髪留めが

さりげなく縫い付けられていた。



「こんな発想、どこから…？」



母のセンスに

ただただ脱帽した朝でした。



▼実物はこちら🧵👇

投稿者・つっきー(@psypsytuki)さんは、娘さんの保育園用にうっかり、基本NGの“フード付き”パーカーを買ってしまったそう。そこで祖母に助けを求めると、切り落としたフードが素敵なものに大変身！家族の気持ちが込められた、リメイクに注目が集まりました。

フード部分を切るだけでなく、フードを娘さん用の小さなかばんに！服とおそろいなのでお出かけが楽しみになりそうですね。さらに、かばんに付けられたワンポイントは、壊れていた娘さんのお気に入りの髪留めだそう。こうして大事に保管されていて、別の形で使うのは素敵なアイデアですね。



この投稿には「娘ちゃんの宝物になりますね👜」「パーカー本体が、フードを切り落としたなんて全然わからないようにきれいに始末されていて、素晴らしいです✨」といったコメントが寄せられていました。世界にひとつだけのかばんと、おそろいの柄のパーカーがうれしいですね。祖母の思いが素敵な形になった、素晴らしいリメイク品でした。

