【天皇賞・秋】武豊メイショウタバルは8枠13番
11月2日（日）に東京競馬場で行われる、第172回天皇賞・秋（3歳上オープン・G1・芝2000m・1着賞金＝3億円）の枠順は下記の通り。秋の古馬中距離王者決定戦。上半期のグランプリホース・武豊騎乗のメイショウタバルは8枠13番に入った。ここも思い切った逃走劇が予想され府中の長い直線でどこまで！？好メンバーが揃った注目の発走は15時40分。
1枠1番
コスモキュランダ
牡4・58.0・津村明秀
加藤士津八・美浦
2枠2番
アーバンシック
牡4・58.0・A.プーシャン
武井亮・美浦
3枠3番
ジャスティンパレス
牡6・58.0・団野大成
杉山晴紀・栗東
3枠4番
ソールオリエンス
牡5・58.0・丹内祐次
手塚貴久・美浦
4枠5番
タスティエーラ
牡5・58.0・D.レーン
堀宣行・美浦
4枠6番
ブレイディヴェーグ
牝5・56.0・戸崎圭太
宮田敬介・美浦
5枠7番
マスカレードボール
牡3・56.0・C.ルメール
手塚貴久・美浦
5枠8番
ホウオウビスケッツ
牡5・58.0・岩田康誠
奥村武・美浦
6枠9番
ミュージアムマイル
牡3・56.0・C.デムーロ
高柳大輔・栗東
6枠10番
エコロヴァルツ
牡4・58.0・三浦皇成
牧浦充徳・栗東
7枠11番
シランケド
牝5・56.0・横山武史
牧浦充徳・栗東
7枠12番
セイウンハーデス
牡6・58.0・菅原明良
橋口慎介・栗東
8枠13番
メイショウタバル
牡4・58.0・武豊
石橋守・栗東
8枠14番
クイーンズウォーク
牝4・56.0・川田将雅
中内田充正・栗東