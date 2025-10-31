11月2日（日）に東京競馬場で行われる、第172回天皇賞・秋（3歳上オープン・G1・芝2000m・1着賞金＝3億円）の枠順は下記の通り。秋の古馬中距離王者決定戦。上半期のグランプリホース・武豊騎乗のメイショウタバルは8枠13番に入った。ここも思い切った逃走劇が予想され府中の長い直線でどこまで！？好メンバーが揃った注目の発走は15時40分。

【武豊日記】長いこと騎手を続けてきたことのご褒美

皐月賞馬、菊花賞馬など好メンバーが揃う

1枠1番

コスモキュランダ

牡4・58.0・津村明秀

加藤士津八・美浦

2枠2番

アーバンシック

牡4・58.0・A.プーシャン

武井亮・美浦

3枠3番

ジャスティンパレス

牡6・58.0・団野大成

杉山晴紀・栗東

3枠4番

ソールオリエンス

牡5・58.0・丹内祐次

手塚貴久・美浦

4枠5番

タスティエーラ

牡5・58.0・D.レーン

堀宣行・美浦

4枠6番

ブレイディヴェーグ

牝5・56.0・戸崎圭太

宮田敬介・美浦

5枠7番

マスカレードボール

牡3・56.0・C.ルメール

手塚貴久・美浦

5枠8番

ホウオウビスケッツ

牡5・58.0・岩田康誠

奥村武・美浦

6枠9番

ミュージアムマイル

牡3・56.0・C.デムーロ

高柳大輔・栗東

6枠10番

エコロヴァルツ

牡4・58.0・三浦皇成

牧浦充徳・栗東

7枠11番

シランケド

牝5・56.0・横山武史

牧浦充徳・栗東

7枠12番

セイウンハーデス

牡6・58.0・菅原明良

橋口慎介・栗東

8枠13番

メイショウタバル

牡4・58.0・武豊

石橋守・栗東

8枠14番

クイーンズウォーク

牝4・56.0・川田将雅

中内田充正・栗東