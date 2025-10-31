天皇、皇后両陛下主催の秋の園遊会のご招待を受けるという大変な名誉を授かり、昨日28日、東京・元赤坂の赤坂御苑に参上してまいりました。皇室の皆様とのご面会は天皇賞に騎乗するより緊張しましたが、特に皇后陛下、長女愛子さまは馬が大好きなご様子で、うれしくなるぐらいお話がはずみました。皇宮警察でスペシャルウィーク産駒が働いているという話題も、初めて聞かせていただいたことで、終わってみたら本当に楽しかったです。お会いできて、もっと頑張ろう、もっともっと頑張ろうという気持ちにさせていただいたのは、長いこと騎手を続けてきたことのご褒美だったでしょうか。同伴した家内も楽しかったそうで、最高の奥さん孝行もできました。感謝です。

武豊騎手 今週の騎乗馬…土日重賞はメイショウ

土日重賞はメイショウの馬

こんな最高のタイミングで、今週は天皇賞(秋)です。メイショウタバルは宝塚記念馬ですが、皆さんご承知のように折り合いの問題が常について回る難しい面も抱えています。打率の低いホームランバッターという感じですが、持っているポテンシャルの高さをボクがうまく引き出してあげられるかどうかでしょう。ご期待ください。

土曜日は京都でファンタジーＳのメイショウハッケイが期待馬。メイショウの馬たちの多くは亡くなられた松本好雄さんからご子息の松本好隆さんに名義が変わっており、そういう意味でもいい競馬をお見せしたいところです。