週末行きたい！信州紅葉巡り 冷え込みで色づき進む「雲場池」水面に映る秋…【長野・軽井沢町】
連日の冷え込みで紅葉が進む県内。この週末も楽しめる名所をお伝えします。北佐久郡軽井沢町の雲場池では一気に色づきが進んでいます。
周囲の木々が水面に映る幻想的な風景が広がった軽井沢町の雲場池。ここ数日の冷え込みで、紅葉が一気に進みました。池の周りにあるカエデやドウダンツツジなどが鮮やかに色づいています。かつてはハクチョウが飛来したこともあり、別荘を訪れた外国人たちがそう呼んだことから「スワンレイク」の愛称で親しまれています。
田中カメラマン
「朝の紅葉はどうですか」
埼玉から
「素晴らしい。こんな早くに来たのは初めてだったので、早起きは三文の徳。テレビとかだと今年は紅葉が難しいと言っていたがこんなにきれいなのが見られて本当に良かったです」
神奈川から
「3日ぐらい前から滞在しているが日に日に紅葉が増してきてきょうはピークで来て良かったと思う」
神奈川から
「とってもきれいです。きのうと比べて紅葉の色が色づいていて真っ赤になっていて、とても素晴らしいです」
雲場池の紅葉は11月上旬まで楽しめるということです。
【見頃】
・上水内郡信濃町の黒姫高原
・長野市の奥裾花自然園、
・上田市の角間渓谷など
【11月見頃】
・上伊那郡箕輪町のもみじ湖
・飯田市の天竜峡など
南信地域などでも見頃を迎えそうです。