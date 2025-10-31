「乾燥卵」どんな味？ 活用法は？ 価格高止まりのたまご、安定供給のカギに 国が後押し
価格が高止まりしているたまご。鳥インフルエンザの影響も警戒されています。こうした中、たまごの安定供給を目指して国が後押ししているものの一つが「乾燥卵」です。その活用法とは？
■「加工用たまご」の普及、国が後押し
甘辛く炊いた牛肉に、たっぷりのたまごを絡めて食べるすき焼き。31日、都内の飲食店では、冷えた体を温めようと、アツアツのすき焼きを食べるお客さんの姿がありました。
お客さん
「すき焼きといったら、たまごはつきものですよね」
すき焼きには欠かすことができないたまごですが、価格は高止まり。
すき焼 今朝 藤森朗社長
「（鳥インフルなどで）たまごがなくなって（たまご）全体が値上がりするのが一番心配」
今年も、鳥インフルエンザの流行による“たまご不足”が警戒される中、いま国が後押ししているのが「加工用たまご」の普及です。
殻を取り除き、かくはんした液状のたまご“液卵”や、粉状の“乾燥卵”。たまごを乾燥させて粉末状にしたものです。
賞味期限が最大で18か月と長いため、たまごの安定供給のカギとして期待されています。
食品産業センター 根本周一さん
「たまごがなくなってしまうとさまざまな食品に大きな影響が出る。ストックできる乾燥卵の存在は重要」
■卵黄約3個分が、スプーン一杯に凝縮 シェフ「ありがたいことだらけ」
都内のお店では、31日から期間限定で“乾燥卵”を使った料理を提供。
Cafe Madu AOYAMA 藤原智康シェフ
「こちらが冷凍された、卵黄の粉末になっています。卵黄部分だけを粉末にしたもの。よかったら召し上がってみますか？」
乾燥卵の味は？
記者
「めっちゃたまご感あります。ちょっと食べただけでも、すごい本当にたまご」
Cafe Madu AOYAMA 藤原智康シェフ
「粉末なのにたまごの味がしっかり」
記者
「不思議ですね」
卵黄約3個分が、スプーン一杯に凝縮。ゆでたパスタに、乾燥卵をたっぷり入れたら…。
記者
「粉がみるみる溶けて、カルボナーラだ」
粉末状の卵黄を使うことで余分な水分が入らず、たまごのコクを感じる、より濃厚な味になるといいます。
Cafe Madu AOYAMA 藤原智康シェフ
「おいしい状態で使える。お値段も安定してる。ストックスペースもコンパクトなので、非常にありがたいことだらけ」
■乾燥卵白で人件費の削減に
いまや、加工用たまごが欠かせないという店も。
乾燥卵白を使用した「モンブラン」が看板商品の神奈川県のケーキ店。メレンゲにボリュームを出すため、乾燥卵白を使い始めましたが、メリットも。
メゾンジブレー 江森宏之オーナーシェフ
「たまご割らなくていい。日持ちする・衛生面でも安心。たまご割るために我々お菓子屋さんになったわけじゃないですから」
たまごを割る個数が減り、人件費の削減になったといいます。
2年前の“エッグショック”の際には、たまごの供給が大幅にストップ。乾燥卵を使うことで“たまご不足”を乗り切ったそうです。
メゾンジブレー 江森宏之オーナーシェフ
「乾燥卵白すらなかったらケーキもできないけど、乾燥卵白があってさえくれれば、技術でカバーできる。万が一に備えるっていうのが、たまご業界の中でキーワード」
◇現在は業務用がメインですが、今後、一般家庭向けも含め広く活用されることを目指すとしています。