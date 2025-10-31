好きな男性アーティストランキング！ 2位「米津玄師」を抑えた1位は？【2025年最新】
All About ニュース編集部では、2025年10月20日、全国の10〜70代の男女300人を対象に、「アーティスト」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、「好きな男性アーティスト」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2009年から「ハチ」名義でボカロシーンを席巻。2012年から米津玄師として自身のボーカル曲をリリースし『Lemon』『ピースサイン』『打上花火』『馬と鹿』など、生み出す曲は軒並み大ヒットを記録し、ほぼ全曲にわたって作詞、作曲、アレンジ、プログラミング、演奏、ミックス、動画、アートワークをも手掛けています。
現在公開中の劇場版『チェンソーマン レゼ篇』では主題歌とエンディングテーマを担当し、主題歌の『IRIS OUT』はオリコン週間ストリーミングランキングの「史上最速での1億回再生突破」をはじめ、国内外の音楽業界で驚異的な記録を打ち立てています。
回答者からは、「ハチ時代からずっと聞き続けているので、もはや日常の一部になっている」（10代男性／大阪府）、「彼の独特の世界観が好きです。また歌声も特徴的で耳に残り好きになりました」（30代女性／広島県）、「歌声、歌詞、音楽、全てにおいて最高」（20代女性／滋賀県）、「歌が心に刺さる、泣ける」（30代女性／兵庫県）などの声がありました。
1978年にロックバンド「サザンオールスターズ」のシングル『勝手にシンドバッド』でデビューを果たし、『いとしのエリー』『TSUNAMI』など数々の名曲を生み出して日本を代表するロックバンドとして人気を博します。1987年からはサザンオールスターズの活動と並行してソロ活動を開始。ソロ作品でも『波乗りジョニー』や『白い恋人達』など数多くの楽曲が大ヒットを記録しています。
2023年にデビュー45周年を迎え、今年1月に石川県からスタートしたライブツアー2025「THANK YOU SO MUCH!!」では13カ所26公演でバンド史上最多ののべ75万人を動員しました。
回答者からは、「サザンオールスターズのボーカルとしてもソロとしても、感情を込めた歌声で聴く人を惹きつける」（50代男性／東京都）、「個人、グループ、コラボ全てでヒット曲があり、さらに全年代の人で知っている曲があるのがすごいと思い、さらにtsunamiが好きなので選びました」（20代男性／神奈川県）、「色っぽいダンディーな歌声が素敵だから」（30代女性／広島県）、「バラードからロック調まで、幅広い曲を作って歌って、演奏もできて、天才なのに肩の力が抜けている感じが素敵です」（50代女性／兵庫県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：米津玄師／44票
2009年から「ハチ」名義でボカロシーンを席巻。2012年から米津玄師として自身のボーカル曲をリリースし『Lemon』『ピースサイン』『打上花火』『馬と鹿』など、生み出す曲は軒並み大ヒットを記録し、ほぼ全曲にわたって作詞、作曲、アレンジ、プログラミング、演奏、ミックス、動画、アートワークをも手掛けています。
回答者からは、「ハチ時代からずっと聞き続けているので、もはや日常の一部になっている」（10代男性／大阪府）、「彼の独特の世界観が好きです。また歌声も特徴的で耳に残り好きになりました」（30代女性／広島県）、「歌声、歌詞、音楽、全てにおいて最高」（20代女性／滋賀県）、「歌が心に刺さる、泣ける」（30代女性／兵庫県）などの声がありました。
1位：桑田佳祐／53票
1978年にロックバンド「サザンオールスターズ」のシングル『勝手にシンドバッド』でデビューを果たし、『いとしのエリー』『TSUNAMI』など数々の名曲を生み出して日本を代表するロックバンドとして人気を博します。1987年からはサザンオールスターズの活動と並行してソロ活動を開始。ソロ作品でも『波乗りジョニー』や『白い恋人達』など数多くの楽曲が大ヒットを記録しています。
2023年にデビュー45周年を迎え、今年1月に石川県からスタートしたライブツアー2025「THANK YOU SO MUCH!!」では13カ所26公演でバンド史上最多ののべ75万人を動員しました。
回答者からは、「サザンオールスターズのボーカルとしてもソロとしても、感情を込めた歌声で聴く人を惹きつける」（50代男性／東京都）、「個人、グループ、コラボ全てでヒット曲があり、さらに全年代の人で知っている曲があるのがすごいと思い、さらにtsunamiが好きなので選びました」（20代男性／神奈川県）、「色っぽいダンディーな歌声が素敵だから」（30代女性／広島県）、「バラードからロック調まで、幅広い曲を作って歌って、演奏もできて、天才なのに肩の力が抜けている感じが素敵です」（50代女性／兵庫県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)