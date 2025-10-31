ARTIDA OUD×OSAJIの限定コフレ♡天然石ブレスレット付きハンドケアセットが登場

ARTIDA OUD（アルティーダ ウード）とOSAJI（オサジ）が初のコラボレーションを実現。2025年11月12日（水）にホリデー限定「リトリートハンドコレクション」を発売します。天然石ブレスレットとハンドケアアイテムがセットになった特別なコフレは、見た目も香りも心を満たす贅沢な内容。11月5日（水）からは公式オンラインストアで先行予約をスタートし、予約特典としてオーガンジーのショッピングバッグがプレゼントされます♪

ARTIDA OUD×OSAJIの限定コフレが誕生

今回登場する「OSAJI リトリートハンドコレクション × ARTIDA OUD」（7,700円・税込）は、ARTIDA OUDの天然石ブレスレットとOSAJIの人気ハンドケアアイテムを組み合わせた限定セットです。

ARTIDA OUDが香りやパッケージ監修にも携わり、両ブランドの美学が融合した贅沢な仕上がりに。

ブレスレットには、マザーオブパール、ハウライト、ルチルクォーツといった天然石を使用し、OSAJIのロゴチャームとWネームのエンドプレートが施されています♡

手肌と心をいたわる癒しのハンドケア

セットには、限定デザインの「リトリート ハンド マッサージ セラム（30mL）」と「リトリート ハンド モイスト クリーム（50g）」を収録。

ベルガモットやオリバナムの爽やかな香りに、シダーウッドアトラスやクラリセージが重なり、奥行きのあるオリエンタルな香りが手肌を包みます。

深みのあるピンクブラウンのボトルデザインは、洗練された印象でインテリアにもなじむ美しさ。ふっくら潤う手肌を育むだけでなく、使うたびに心も穏やかに整えてくれます。

香りと輝きに包まれる、自分へのご褒美を

ホリデーシーズンのギフトにも、自分へのご褒美にもぴったりな限定コフレ。天然石の煌めき、穏やかな香り、丁寧なハンドケアが心を解きほぐし、日常に優しい彩りを添えます。

ARTIDA OUD×OSAJIの「リトリートハンドコレクション」は、2025年11月12日（水）より発売。先行予約は11月5日（水）からARTIDA OUD公式オンラインストアでスタートです。

この冬、手元から癒しと輝きを感じてみてはいかがでしょうか。