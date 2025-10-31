「これマジ神一覧だ」「まとめ、ありがたいです」無印良品が“収納用品のサイズ表”を公開！SNSで話題
場所や用途に合わせて自由に組み合わせられる無印良品の収納用品。これらのサイズをまとめた一覧表を、同ブランドは公式X（旧Twitter）で公開した。SNSユーザーから「見やすい表をありがとうございます！」「便利すぎる」といった称賛の声が集まり、話題を集めている。
【実際の投稿】便利なサイズ一覧
一覧表では、汎用的に使える「ファイルボックス」や、やわらかい質感が特長の「やわらかポリエチレンケース」、屋外でも使える「頑丈収納ボックス」など、人気商品のサイズ展開をシリーズごとに確認できる。
また「トタンボックス」「竹材ボックス」「ダンボール収納用品」などもラインアップされており、素材や用途に応じて比較しやすい一覧となっている。収納アイテムの買い足しや入れ替えの際に、サイズ検討の参考として役立ちそうだ。
現在、店舗限定で無印良品メンバーを対象に、全品（※一部商品除く）10％オフとなる「無印良品週間」が開催中。11月3日まで実施しているので、収納用品を探している方はぜひ一度チェックしてみてはいかがだろうか。
＜参考＞
無印良品 公式X 2025年10月21日
※コメントは原文ママ
(文:All About 編集部)
【実際の投稿】便利なサイズ一覧
比較に便利！ 無印良品の収納用品一覧表無印良品は「収納用品のサイズを一覧にまとめました」とコメントして、各シリーズのサイズ一覧を公開した。
また「トタンボックス」「竹材ボックス」「ダンボール収納用品」などもラインアップされており、素材や用途に応じて比較しやすい一覧となっている。収納アイテムの買い足しや入れ替えの際に、サイズ検討の参考として役立ちそうだ。
「マジ神一覧だ」ユーザーから称賛の声無印良品の表にSNSユーザーからは「住宅設計者には必須の資料」「これマジ神一覧だ」「まとめ、ありがたいです」などの称賛の声が多数寄せられていた。
現在、店舗限定で無印良品メンバーを対象に、全品（※一部商品除く）10％オフとなる「無印良品週間」が開催中。11月3日まで実施しているので、収納用品を探している方はぜひ一度チェックしてみてはいかがだろうか。
＜参考＞
無印良品 公式X 2025年10月21日
※コメントは原文ママ
(文:All About 編集部)