MacBookに有機ELが搭載されるという噂は以前からあるものの、なかなか実現しません。が、それもあと少しのこと。近い未来、AppleはiPad・MacBookの全てのスクリーンを有機ELにするという話がでています。

MacBook ProとiPad miniから

すでにiPadシリーズでは、2024年リリースのiPad Proで有機EL（Ultra Retina XDRディスプレイ）が搭載されており、黒の深さ、コントラストの良さで、スクリーンの美しさは大評判。

BloombergのApple事情通マーク・ガーマン氏いわく、iPad Proから拡大して全iPad・MacBokoが有機EL化に踏み切るといいます。その計画で、先陣をきるのはiPad mini。MacBookシリーズでは、Proモデルから有機EL化を開始、来年リリースが期待されます。

有機EL化は来年一気に進むわけではなく、iPad AirやMacBook Airは一足遅れて2027年から2028年が現実的だろうとのこと。

コスト高は不可避

ガーマン氏曰く、有機EL iPad miniは、既存モデルから最低100ドル（1万5000円）の値上げは避けられないといいます。

そもそも有機ELディスプレイは、高位機種に搭載されるプレミアスクリーン。これを搭載することで、端末の格も価格も上がります。チップの進化、AI機能台頭で、バッテリー容量やヒート問題もあり、近いうちにMacBookは大型ハードアップデートもありそうです。大型アプデで大幅値上げ…なんてね。

Appleはライバル企業と比べると、「りんご税」がのって割高感があるのは否めません。そこに全モデルプレミア仕様となると、「これくらいでいい」という選択肢がなくなってしまい、消費者としてはなかなかツライかも…。

