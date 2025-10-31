米俳優トム・クルーズ（63）と熱愛がうわさされたキューバ出身の女優アナ・デ・アルマス（37）の破局を巡り、別れを決めたのはデ・アルマスだったと米Usウィークリー誌が報じた。2人の関係が急速に進展したことに戸惑い、居心地が少し悪くなり始めたことが原因だったと情報筋の話を伝えている。

2人は今年のバレンタインに英ロンドンでディナーを楽しむ様子がキャッチされ、熱愛のうわさが浮上。その後8か月間に渡って世界を股にかけてツーショットが度々目撃され、手つなぎ現場もパパラッチされたことから交際が確実視されていた。クルーズが信仰する新興宗教サイエントロジーへの入信を勧めたと報じられ、プロポーズに向けて婚前契約書を準備しているなどと伝えるメディアもあった。

しかし先日、英サン紙が恋人としてのときめきがなくなり、カップルとしての関係は終わったと報道。今後も友人関係は続けると伝えていた。

2人の間には「まぎれもない相性の良さ」があり、デ・アルマスは今でもクルーズのことが好きだというが、距離を置く必要があったと関係者は語っている。超自然スリラー「ディーパー」での共演が決まっている2人は、最初は仕事上の尊敬から始まり、それが次第に恋心に発展し、クルーズがデ・アルマスに夢中になっていったという。（ロサンゼルス＝千歳香奈子）