「100点満点に近いリリース」Zoff、江口寿史氏のキャンペーンイラスト調査結果を公表。SNSでは称賛の声
2018年のキャンペーンで使用したイラストレーター・漫画家の江口寿史氏の告知ビジュアルが、モデルの許可を得ないまま制作されたとの指摘を受け、メガネブランド「Zoff（ゾフ）」を運営するインターメスティックは、公式X（旧Twitter）で事実関係の調査結果と今後の方針を公表した。
【実際の投稿】Zoffからの「ご報告」
調査の結果、江口氏から納品されたキャンペーン用のイラスト4点のうち2点について、雑誌に掲載された写真を権利者の許諾なく参考にして制作されたものと判明。残る2点は知人を撮影した写真をもとに制作されたことを確認したという。
同社は、モデル本人・所属事務所・出版社に経緯を説明のうえ謝意を伝えたと報告。補償に関しては「江口氏、広告代理店および関係者間で協議を進める」とつづった。
今回の声明にSNSユーザーからは、「個人的には100点満点に近いリリースだと思う」「非常に理性的な対応で素晴らしい」「ちゃんと問題の本質を捉えていて素晴らしいなと思った」「とても分かりやすく堂々としていて好感持てる」などの声が寄せられた。
本件が、広告・出版・イラストなどのガイドライン整備にどう波及するか、注目である。
Zoff 公式X 2025年10月24日
Zoff「江口寿史氏制作イラストに関するご報告」
(文:All About 編集部)
