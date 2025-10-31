2025年11月は「ホワイト」で運気アップ！ ホワイト×差し色の「開運コーディネート」4選
2025年11月は、私たちの深層へ光が降り注ぎ、ありのままの自分が映し出されます。あなたの意識は内面に向かい、忘れていた感情を呼び覚ますかもしれません。それは、未来を切り開くために必要なステップです。
そんな11月のラッキーカラーは「ホワイト」。余白を象徴するホワイトは、解放と再生の到達点。心をまっさらにして、新しい章を始めるのにふさわしい色です。
今回は、ホワイトを取り入れた秋コーディネートの例を4つピックアップし、開運効果を解説します。
ホワイトとブラウンの組み合わせは、自然の中で「光と大地」が出会うような配色。ブラウンは過去や経験を包み込み、ホワイトは新しい希望の光を象徴します。
このコンビネーションには、浄化と安定、そして現実を整えながら新しいはじまりを迎えるという開運の意味が込められています。
この写真は、あたたかみのあるアイボリーホワイトにリーフ柄を編み込んだニットスカートとブラウンのパーカーのコーディネート。パーカーは、肩を落としたオーバーシルエットで、ダブルジップ仕様で上下の開きを調整できます。
トップスに大地の安定、ボトムスの光の広がりを持つ組み合わせは、再生と前進の流れを作ります。心を落ち着かせ、軽やかに未来へ進みたいときにおすすめのコーディネートです。
ホワイト×ブラック×ブラウンは、「光と影と大地」という人間の根源的なバランスを表す配色です。この3色は、それぞれが強い象徴性を持ちながらも、組み合わせることで成熟した再生と安定した自己確立を導く、非常にパワフルな開運カラーです。
この写真は、やさしげなアイボリーホワイトのデザイントップスとブラック系のジャカード織のニットスカート、ブラウンのフェイクファーベストを合わせたコーディネート。
白＝理想、黒＝内面の闇、茶＝現実。3つの色を同時にまとうことで、「どんな私も、私でいい」という強い自己肯定の波動が生まれます。
ホワイト×クリーム×モカは、再生と調和の色。白が新しい光を差し込み、クリームが心を温め、モカが現実をやさしく支えます。
ブラウンよりも柔らかいモカを選ぶことで癒しと自己受容のエネルギーが高まり、この3色がそろうことで光×癒し×安定の調和が生まれます。自分にも他人にも、やさしくなれる波動を持つ配色です。
この写真は、白の長袖トップスにクリーム色のVネックニットを重ね、モカブラウンのパンツを合わせたコーディネート。ホワイトはリセットをサポートし、クリームとモカが自分を責める心を溶かします。
一度立ち止まって、もう一度穏やかに歩き出したい時期に最適なカラーコーディネートです。
ホワイト×ベージュ×ブラウンは、癒し、安定、信頼、自己調和を象徴する、開運カラーの中でも特に地に足のついた幸運を呼ぶ配色。柔らかな白とベージュに、ブラウンの安定した大地のエネルギーが加わることで、心身が深く落ち着き、再生と成長の流れを整えます。
この写真は、白シャツにベージュのニットベストを重ね、ブラウンのワイドパンツを合わせたコーディネート。白が未来への希望を、ベージュが心のやさしさを、ブラウンが人生の土台を象徴し、あなたの中にある静かな強さと穏やかな幸福を引き出します。
頑張りすぎた自分を癒したい、人間関係や生活を安定させたいという時期に最適なカラーコーディネートです。
ホワイトははじまりの色。まっさらなキャンバスのように、未来のチャンスを受け取る準備を整えます。
また、自己再生運を高める色でもあります。感情の疲れや喪失感を抱えているとき、白を取り入れることで、一度リセットして、新しい自分として生まれ変わる力をサポートします。
ホワイトとほかの色を組み合わせることで、相乗的な開運効果が生まれます。ぜひ参考にしてみてくださいね。
▼松本 英恵プロフィール
カラーコンサルタント歴20年。パーソナルカラー、カラーマーケティング、色彩心理、カラーセラピー、ラッキーカラー（色占い）などの知見を活用し、カラー監修を行う。執筆、メディア出演、講演、企業研修の講師など幅広く活動。近著に『人を動かす「色」の科学』。
(文:松本 英恵（カラーコーディネートガイド）)
