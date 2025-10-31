なにわ男子による毎年恒例のハロウィン企画「なにわHALLOWEEN 2025」が、Instagramにて公開されている。

ハロウィンを前に、10月24日からメンバー1人ずつがキャラクターに扮装した姿をアップしてきた。トップバッターを飾った西畑大吾は竈門炭治郎（『鬼滅の刃』）。続いて長尾謙杜はクロロ＝ルシルフル（『HUNTER×HUNTER』）、大西流星は早乙女乱馬 （『らんま1/2』）と漫画キャラが続く中、大橋和也はフェルメールの作品『真珠の耳飾りの少女』をチョイス。 藤原丈一郎は、ケビン・マカリスター（映画『ホーム・アローン』）、道枝駿佑は金木研（『東京喰種トーキョーグール』）、ラストの高橋恭平は、うちはサスケ（『NARUTO -ナルト-』）のコスプレを披露。

ドラマ『マイ・セカンド・アオハル』（TBS系）で道枝と共演経験のある広瀬アリスが、X（旧Twitter）で「え、待って。金木？え、ちょ、待ってくれよ。吐きそうです、、ありがとう」と反応するなど、大きな反響が寄せられている。

