東京ディズニーセレブレーションホテルに“特別な客室”が登場へ！ 蜷川実花の撮り下ろし作品を展開
手軽なリゾートステイを楽しめる“東京ディズニーセレブレーションホテル”は、2026年1月15日（木）〜2026年6月30日（火）の期間、東京ディズニーリゾート・フォトグラフィープロジェクト「イマジニング・ザ・マジック」をテーマにした特別な客室を展開。公式サイトでは、11月6日（木）13時00分より、予約受付を開始する。
【写真】蜷川実花ワールド全開！ ディスカバーの客室イメージ
■客室は2つのタイプを用意
今回“Color of Fantasy”をコンセプトに展開されるのは、開業2年目を迎えた「ファンタジースプリングス」のさらなる魅力を写真家の蜷川実花氏が撮り下ろし、その作品が客室の壁紙にデザインされた期間限定の客室。
ウィッシュとディスカバーの2棟からなる同ホテルに登場する客室は、各棟でデザインの異なる2つのタイプ。「ファンタジースプリングス」に息づく物語とキャラクターの魅力が輝く作品やここだけの作品が壁紙に施され、まるでアートのような空間が広がる。
また、宿泊の想い出とともに持ち帰りできる「オリジナルのポストカード」も提供。デザインは2026年1月15日（木）からの前期と2026年4月16日（木）からの後期で各3種類が展開され、1室につき2セットが用意される。
なお、東京ディズニーセレブレーションホテルは、“夢”や“ファンタジー”をテーマにした「東京ディズニーセレブレーションホテル：ウィッシュ」と、“冒険”や“発見”をテーマにした「東京ディズニーセレブレーションホテル：ディスカバー」の2棟のホテルで構成されたバリュータイプのディズニーホテルだ。
【写真】蜷川実花ワールド全開！ ディスカバーの客室イメージ
■客室は2つのタイプを用意
今回“Color of Fantasy”をコンセプトに展開されるのは、開業2年目を迎えた「ファンタジースプリングス」のさらなる魅力を写真家の蜷川実花氏が撮り下ろし、その作品が客室の壁紙にデザインされた期間限定の客室。
また、宿泊の想い出とともに持ち帰りできる「オリジナルのポストカード」も提供。デザインは2026年1月15日（木）からの前期と2026年4月16日（木）からの後期で各3種類が展開され、1室につき2セットが用意される。
なお、東京ディズニーセレブレーションホテルは、“夢”や“ファンタジー”をテーマにした「東京ディズニーセレブレーションホテル：ウィッシュ」と、“冒険”や“発見”をテーマにした「東京ディズニーセレブレーションホテル：ディスカバー」の2棟のホテルで構成されたバリュータイプのディズニーホテルだ。