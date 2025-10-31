Snow Man 佐久間大介の『ウマ娘』コスプレに反響！ 「完成度高い」「足細っ！」「かわいすぎる」
Snow Manの佐久間大介が、10月31日（金）に自身のInstagramを更新。人気ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』のキャラクター、メジロマックイーンのコスプレ姿を披露し、ファンから反響が届いている。
【写真】「足細っ！」「かわいすぎる」 『ウマ娘』のコスプレをした佐久間大介
■4年前の写真を再び！
今回佐久間が公開したのは、2021年にSnow Manの冠番組『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）でメジロマックイーンのコスプレに挑戦した際の写真。
写真には、紫のロングヘアのウィッグとカラーコンタクトを着けてメジロマックイーンの衣装をまとった佐久間が収められている。佐久間はカメラ目線を決めていたり、ウマ娘たちのレースで全力疾走するポーズを真似ていたりとさまざまなポーズを披露。
以前、ゲームでは課金するほど『ウマ娘』が好きで、メジロマックイーンが推しだと明かしていた佐久間。さすがの再現度に、同投稿には「完成度高い」「足細っ！」「かわいすぎる」「スタイル良すぎでしょW」と絶賛するファンからの反響が集まった。
引用：「佐久間大介」Instagram（@daisuke.sakuma_sn_official）
【写真】「足細っ！」「かわいすぎる」 『ウマ娘』のコスプレをした佐久間大介
■4年前の写真を再び！
今回佐久間が公開したのは、2021年にSnow Manの冠番組『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）でメジロマックイーンのコスプレに挑戦した際の写真。
以前、ゲームでは課金するほど『ウマ娘』が好きで、メジロマックイーンが推しだと明かしていた佐久間。さすがの再現度に、同投稿には「完成度高い」「足細っ！」「かわいすぎる」「スタイル良すぎでしょW」と絶賛するファンからの反響が集まった。
引用：「佐久間大介」Instagram（@daisuke.sakuma_sn_official）