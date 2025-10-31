過去最多の応募「プレスリリースアワード2025」 4573 件から受賞11社が発表

「エントリーを通じ、一年間の広報活動を見つめなおし、発信に至るまでのすべての奮闘を讃えるプレスリリースアワードを目指す。そのような一貫したテーマのもと、お一人お一人とのコミュニケーションを詳細まで議論し、対話を重ねました。エントリーいただいたプレスリリースに携わる全ての方々と、プレスリリースアワードを共につくり上げられたことに、深く感謝し、心より敬意を表します」（プレスリリースアワード 2025 運営責任者 中井 健太氏）

PR TIMES社は「プレスリリースの日」である 2025 年 10 月 28 日、企業と担当者を讃える「プレスリリースアワード 2025」の受賞社を発表した。2024 年 8 月 1 日から 2025 年 7 月 31 日に発信されたプレスリリース 4573 件のエントリーは、5回目を数えるプレスリリースアワードの中で過去最多の件数だという。100 社 101 件のプレスリリースが最終審査に進出し「Best101」に選出された。その中から、プレスリリースアワード 2025 審査会により 11 件のプレスリリースが 10 部門の賞に決定。28日の授賞式＆発表会で表彰が行われた。受賞 11 社のうち 4 社（日本福祉医療ファッション協会、杉村精工、Sauna 綱、三気建設）は、プレスリリース初執筆での受賞だったという。賞は、社会とのつながりを表現し深めることに最も貢献した「ソーシャル賞」、情報の平等と信頼を実現することに最も忠実だった「パブリック賞」、受け手の心を動かし共感を育むことで最も飛躍した「エンパシー賞」など。各賞の受賞内容などは、で確認できる。