¾¼·Ã¤µ¤ó¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ø¿è¤ÊÂ£¤êÊª
¡¡2022Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê(µýÇ¯67)¤ÎºÊ¡¦°ÂÇÜ¾¼·Ã¤µ¤ó¤¬¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÂ£¤Ã¤¿ÉÊ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤ÈX¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤È¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¸Ç¤¤°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬24Ç¯7·î¤Ë½Æ·â¤µ¤ì¤¿ºÝ¤ÎÎÏ¶¯¤¯·ý¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿¥°¥é¥¹¤ò¾Ò²ð¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤ÏÀäÂÐ´ò¤·¤¤¡×¡Ö°ì½ï¤Ë°û¤ó¤Ç¤ë¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤½¤¦¡×¡Ö2022¤ËÈá°¥¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤È¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÍ§¾ð¤ò´¶¤¸¤ëÁÇÅ¨¤ÊÂ£¤êÊª¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¥ê¥Ã¤ÈÎä¤¨¤¿ÈþÌ£¤·¤¤¥³¡¼¥é¤¬°û¤á¤Þ¤¹¤Í¡×¡Öµã¤¤¤Á¤ã¤¦¤Í¥É¥Ê¥ë¥É¡×¡Ö¾¼·Ã¤µ¤ó¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð½ÐÍè¤Ê¤¤¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¡Ö¥»¥ó¥¹¤¬¤è¤¹¤®¤ÆÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
