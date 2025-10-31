高橋ひかる、『チェンソーマン』レゼのコスプレに反響「イケメンすぎる」「実写化はひかるちゃんに」
俳優でモデルの高橋ひかる（24／※高=はしごだか）が31日、自身のインスタグラムを更新。人気アニメ『チェンソーマン』に登場するキャラクター・レゼのコスプレ姿を披露した。
【写真】「イケメンすぎる」『チェンソーマン』レゼのコスプレを披露した高橋ひかる
高橋は、黒のリボンが付いた白いノースリーブシャツに、髪型やメイクもキャラクターに寄せた完成度の高いコスプレ姿を公開。プライベートでは「初コスプレ」だそうで、「これまでも好きなアニメやゲームのキャラもやってみたかったけどできずで、、。今回念願の！」とうれしそうに披露した。
投稿では「レゼ編の漫画周回もあと少しで終わっちゃう〜」と作品への愛を語り、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌「IRIS OUT」を聴きながら、「HIITするのが最近の日課です」と明かした。
このコスプレ姿にファンからは「めっちゃかわいいです」「かっこいい」「イケメンすぎる」「雰囲気をつかんでいて似てる」「もう実写化はひかるちゃんにしましょう」など、称賛の声が相次いでいる。
