「キングオブコント2025」王者のロングコートダディが31日、東京・よしもとアカデミー東京校で特別授業を行った。

授業後には報道陣の取材に応じ、優勝後の変化について明かした。優勝賞金で芸人仲間と海外への釣り旅行を計画していた兎（37）は「一切行きたいという気持ちがなくなった」と告白。「バレルサウナを買おうと思って、もう500万のバレルサウナがアマゾンのカートに入ってます」と方針転換したとした。置き場所については未定。「大きさは書いていなくて、来てみてからですね。まだ実物を見ていない。入らなかったらその時はその時です」と語り、笑いを誘った。

プロ野球チームを持つと豪語していた堂前透（35）は「調べてみたところ結構な費用とコネクションが必要だと分かったので、いったん諦める」と目標を下方修正していた。

元々数々の賞レースで結果を残してきたコンビ。堂前は「正直お仕事はあんまり変わってない。もともとあったので」と語り、変わらず忙しい日々を送っている。

吉本の売れっ子芸人の証でもあるグリーン車移動の権利は優勝前から既に獲得済み。兎は「こいつらキングオブコントを獲りそうだなという段階でなりました。元々グリーン車だったので、キングオブコントを獲ったからといってグリーンに格上げすることはなかったです」と強調した。