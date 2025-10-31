元巨人監督で野球評論家の堀内恒夫氏（７７）が３１日、自身のブログを更新。ソフトバンクが阪神を４勝１敗で下して５年ぶり日本一に輝いた日本シリーズを総括した。

堀内氏は「福岡ソフトバンクホークス日本一おめでとう！」とたたえるとカギとなった試合を「第２戦」と断じた。

どういうことなのか。「短期決戦、特に日本シリーズはがっぷり四つで戦うのが鉄則だ。奇をてらったことをしてはいけない。するとやられる。流れが変わる」と、２か月半ぶり実戦の阪神デュプランティエ先発に首をひねった。

さらに堀内氏は「順当にいけば俺は才木だと思った。投げられない理由があったのかもしれない。そうだとしても阪神はピッチャーに困っていないんだから他に投げられる良い先発がいただろうに」と自身の見解を示した。

結果を見れば第２戦で山川を筆頭に鷹打線に火がつき、そのまま４連勝につながった。それでも堀内氏は「これだけは言っておきたい。ソフトバンクの日本一が決まった後、阪神の選手の『力の差を感じた』というコメントが目にとまった」とつづると「差なんてないさ。互角の戦いでしたよ」とキッパリ。セ・リーグを代表して戦った虎ナインをねぎらった。

最後は「ソフトバンクもタイガースもいい試合をありがとう！ そしてお疲れさまでした！」と熱戦を繰り広げた選手たちに感謝の言葉を送った。